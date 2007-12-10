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В НБУ назвали основных конкурентов мелких банков

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#1
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В НБУ назвали основных конкурентов мелких банков

Заместителем главы НБУ, Катериной Рожковой была оглашена информация о том, что основные конкуренты мелких банков на сегодняшний день - это небанковские финучреждения.

Данная информация оглашалась Рожковой в процессе круглого стола «Упрощенная процедура капитализации и реорганизации банков».

«Нами данная тенденция была замечена еще годом ранее, однако на данный момент мы можем убедиться в том, что она является достаточно мощной», — утверждает замглавы Национального банка Украины.

В такого рода компаниях получают лицензии на денежные переводы, а также на обмены валют, благодаря чему отбирается комиссионный доход у банков.

«Данные операции являются безрисковыми, о чем мечтает любой банк. Причём небанковские финучреждения находятся вне регуляторных требований, выставляющихся Нацбанком, для банковских игроков», — уточняет Рожкова.

Кроме того, небанковские финансовые учреждения отличаются мобильностью и наличием современных технологий.

«Вопрос технологий является вопросом капитальных вложений и затрат. Не исключено, что в будущем банки вернутся к возможности объединения, с целью устранения данной ситуации», — отметчает заместитель главы НБУ.

Стоит отметить, что по итогам прошлого, 2016 года банковской системой Украины был обновлен исторический максимум по убыткам, при этом был получен отрицательный результат, уровень которого составил 159 миллиардов гривен.

Специально для mmgp.ru
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