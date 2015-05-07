Рублю предрекли двойной удар от нефти и Минфина

В связи с резким снижением нефтяных котировок по российской национальной валюте может быть проведен двойной удар. В первую очередь, свою роль сыграет снижение стоимость сырья, а с другой — окажут влияние операции Министерства финансов и Центрального банка на внутреннем валютном рынке.
«Основная суть заключается в том, что Министерством финансов определяются объемы закупок на предстоящие месяцы, с ориентировкой на динамичность нефтяных котировок за прошедшие периоды времени», — отмечается финансовой организацией. Так что, если цены на углеводороды будут падать, то ЦБ будет продолжать закупать валюту по запланированным небольшим объемам, с ориентировкой на котировки, которым уже более 1,5 месяца.
«Из-за этого, если будет наблюдаться сильное снижение цен на нефть, то рубль ослабиться гораздо большими темпами нежели без проведения дополнительных операций со стороны Министерства финансов», — заявил аналитик.
По некоторым оценкам, в ближайшие дни сильный эффект по нац. валюте от действий Минфина и ЦБ не скажется. Вчерашний день скупки ин. валюты не оказал на рубль существенного воздействия: при падении цен на марку нефти Brent на 1,6 процента доллар укрепился на 45-50 копеек.
«Нац. валюта, несмотря на опасения, оказалась устойчивой к валютным интервенциям, но все же сессия была неспокойной. К сожалению, больше негатива на рубль оказывает стоимость нефти. Из-за этого препятствуется рост рубля», - отметил аналитик Владимир Зотов.
Как было отмечено в валютном обзоре Sberbank CIB, рубль проявляет устойчивость при том, что доллар укрепляется, а нефтяные котировки снижаются. «Мы полагаем, что пара доллар/рубль приблизиться к отметке в 60 рублей за доллар», — прогнозируется аналитиками инвестиционной «дочки» Сбербанка.
Стоит отметить, что интервенции необходимы для снижения зависимости российской валюты от колебаний на нефтяном рынке и повышения стабильности российской экономики.
Специально для mmgp.ru