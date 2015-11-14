Глава PepsiCo рассказала, что пишет записки родителям своих подчиненных

Индра Нуйи с 1994 года работает в корпорации PepsiCo. С 2001 года она является главой корпорации. В одном из недавних американских телешоу глава заявила что, часто отправляет письма родителям своих сотрудников, где выражает благодарность за воспитание таких достойных личностей и за успех который их дети приносят компании.
По рассказам Индры, идея к ней пришла после назначения на пост главы корпорации. Тогда к дому ее матери стали приходить люди и поздравлять с успешной карьерой ее дочери.
Индра рассказала, что может отправить до 100 писем за год. Причем, в подробностях рассказать чем именно тот или иной сотрудник помог компании в этом году. Иногда письма приходят даже самим работникам, с просьбой не забывать своих родных и близких.
Если основываться на информации сайтов, предоставляющих инсайдерскую информацию о работодателях, то Индра Нуйи имеет 75% одобрительных отзывов от работников компании.
специально для mmgp.ru
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