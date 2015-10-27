OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,956 Благодарностей: 588 КП: 0.136

Сбербанк начал давать советы клиентам с помощью ИИ



"Мой помощник" таково название сервиса от Сбербанка России, который он запустил на основе искусственного интеллекта (ИИ). Сервис работает в одном из разделов приложения "СбербанкОнлайн". Сервис будет прогнозировать пользовательское поведение и на основе своего анализа будет давать рекомендации как поступить в той или иной ситуации. "Мой помощник" будет просчитывать математические модели на основании поступающей информации от пользователя, (т.е. это будут его финансовые расходы, текущие сбережения в Сбербанке, информация по профилю пользователя и т.д.) и на этой базе он уже будет давать свои заключения как лучше будет поступить пользователю.



В данное время в "Мой помощник" пока было установлено почти 40 моделей, которые проецируют разные жизненные ситуации. К примеру, пользователь начал слишком часто посещать городские аптеки и в таком случае, сервис делает вывод, что или сам пользователь или кто-то из его близких болен и к примеру выдаст ему рекомендации как можно правильно оформить больничный лист или список аптек работающих в круглосуточном режиме.



Главным образом "Мой помощник" может предложить рекомендации после завершения анализа поведения пользователя. И к примеру, если сервис скажем определит, что теперь каждый месяц списание денежных средств, то вероятней всего он установит, что пользователь взял ипотечный кредит и одновременно предложит ему каким образом теперь можно вернуть налог в связи приобретением жилья. Кроме того, "Мой помощник" сможет отвечать на разные триггеры, то есть определенные действия. К примеру, если клиент взял в аренду автомобиль за рубежом, то сервис сможет подсказать залить бензин в машину на заправочной станции на второстепенной дороге, так как там дешевле на 6-8 %.



Новый сервис в одном из разделов "СбербанкаОнлайн" никак не привязан к обновлению это приложения, отсюда уже прямо сегодня, 8 февраля, у тех пользователей, у которых стоит "СбербанкОнлайн" на смартфонах на базе Андроид должен появиться этот новый раздел "Мой помощник". Владельцы айфонов смогут начать пользоваться этим сервисом где-то к началу марта этого года.



Банковские специалисты утверждают, что такие сервисы помогают сделать лучше качество обслуживания клиентов банков - рутинные банковские процессы переходят на такие вот сервисы как "Мой помощник" и это хорошо как для банка так и для его клиентов. Некоторые процессы будут работать более быстре, что удобно для всех.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/589b646c87c41 "Мой помощник" таково название сервиса от Сбербанка России, который он запустил на основе искусственного интеллекта (ИИ). Сервис работает в одном из разделов приложения "СбербанкОнлайн". Сервис будет прогнозировать пользовательское поведение и на основе своего анализа будет давать рекомендации как поступить в той или иной ситуации. "Мой помощник" будет просчитывать математические модели на основании поступающей информации от пользователя, (т.е. это будут его финансовые расходы, текущие сбережения в Сбербанке, информация по профилю пользователя и т.д.) и на этой базе он уже будет давать свои заключения как лучше будет поступить пользователю.В данное время в "Мой помощник" пока было установлено почти 40 моделей, которые проецируют разные жизненные ситуации. К примеру, пользователь начал слишком часто посещать городские аптеки и в таком случае, сервис делает вывод, что или сам пользователь или кто-то из его близких болен и к примеру выдаст ему рекомендации как можно правильно оформить больничный лист или список аптек работающих в круглосуточном режиме.Главным образом "Мой помощник" может предложить рекомендации после завершения анализа поведения пользователя. И к примеру, если сервис скажем определит, что теперь каждый месяц списание денежных средств, то вероятней всего он установит, что пользователь взял ипотечный кредит и одновременно предложит ему каким образом теперь можно вернуть налог в связи приобретением жилья. Кроме того, "Мой помощник" сможет отвечать на разные триггеры, то есть определенные действия. К примеру, если клиент взял в аренду автомобиль за рубежом, то сервис сможет подсказать залить бензин в машину на заправочной станции на второстепенной дороге, так как там дешевле на 6-8 %.Новый сервис в одном из разделов "СбербанкаОнлайн" никак не привязан к обновлению это приложения, отсюда уже прямо сегодня, 8 февраля, у тех пользователей, у которых стоит "СбербанкОнлайн" на смартфонах на базе Андроид должен появиться этот новый раздел "Мой помощник". Владельцы айфонов смогут начать пользоваться этим сервисом где-то к началу марта этого года.Банковские специалисты утверждают, что такие сервисы помогают сделать лучше качество обслуживания клиентов банков - рутинные банковские процессы переходят на такие вот сервисы как "Мой помощник" и это хорошо как для банка так и для его клиентов. Некоторые процессы будут работать более быстре, что удобно для всех.Специально для mmgp.ru

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