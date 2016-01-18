России посулили место первой экономики Европы к 2050 году

Во вторник, 7 февраля, в докладе компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которая является международной консалтинговой компанией, был опубликован прогноз, в котором говорилось о том, что к 2050 году Россия займет первое место в экономике Европы
, и в глобальной экономике будут лидировать развивающиеся страны.
PwC сообщает, что всего 5 стран обошли Россию в 2016 по объему ВВП
. Это такие страны как Германия, Япония, Индия, США и Китай. Но она также и обошла Бразилию, Индонезию, Великобританию и Францию.
Предполагается, что к 2050 году в этом списке останется только РФ и ФРГ.
Но последняя займет 9 место, а Россия - 6.
За версию PwC в 2050 году этот список будут возглавлять такие страны: Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия, Мексика, Япония, Германия и Великобритания. Поэтому экономика России будет первой в Европе.
Также эта компания утверждает, что будут активно развиваться такие страны как Вьетнам, Филиппины и Нигерия. Первая продвинется в рейтинге на 8 пунктов, вторая - на 9, а третья - на 8.
Минфин подсчитал, что в 2030 ВВП России увеличится на 13%.
Об этом сообщили СМИ в середине февраля 2016 года. Также можно сказать, что в 2011-2013 годах ВВП увеличилось на столько же. Но только к 2020 году восстановится реальный размер ВВП до уровня 2014 года.
Специально для mmgp.ru