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России посулили место первой экономики Европы к 2050 году

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Старый Сегодня, 22:43
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 98
Благодарностей: 12
КП: 0.090
России посулили место первой экономики Европы к 2050 году
Во вторник, 7 февраля, в докладе компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которая является международной консалтинговой компанией, был опубликован прогноз, в котором говорилось о том, что к 2050 году Россия займет первое место в экономике Европы, и в глобальной экономике будут лидировать развивающиеся страны.

PwC сообщает, что всего 5 стран обошли Россию в 2016 по объему ВВП. Это такие страны как Германия, Япония, Индия, США и Китай. Но она также и обошла Бразилию, Индонезию, Великобританию и Францию.
Предполагается, что к 2050 году в этом списке останется только РФ и ФРГ. Но последняя займет 9 место, а Россия - 6.

За версию PwC в 2050 году этот список будут возглавлять такие страны: Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия, Мексика, Япония, Германия и Великобритания. Поэтому экономика России будет первой в Европе.

Также эта компания утверждает, что будут активно развиваться такие страны как Вьетнам, Филиппины и Нигерия. Первая продвинется в рейтинге на 8 пунктов, вторая - на 9, а третья - на 8.

Минфин подсчитал, что в 2030 ВВП России увеличится на 13%. Об этом сообщили СМИ в середине февраля 2016 года. Также можно сказать, что в 2011-2013 годах ВВП увеличилось на столько же. Но только к 2020 году восстановится реальный размер ВВП до уровня 2014 года.

Специально для mmgp.ru
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SMaryana на форуме  
Старый Сегодня, 22:47
#2
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: России посулили место первой экономики Европы к 2050 году
очень интересная информация!!!
а слышали ак новость об ОПЕК повлияла на рынки?
https://binaro.ru/analytics/soglashe...d-ugrozoi.html
Соглашение ОПЕК, на которое возлагали большие надежды эксперты по нефти, судя по всему, очень скоро будет отменено. Страны, которым удалось договориться после многочисленных встреч и многочасовых дебатов, начали нарушать установленные договоренности.
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Vania23 на форуме  
Старый Сегодня, 22:54
#3
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 787
Благодарностей: 134
КП: 0.172
Re: России посулили место первой экономики Европы к 2050 году
Всего то 33 годика подождать, паааадумаешь. Ну а если серьезно ну сказка какая то, тут карточки продуктовые и ждите мы будем первыми?
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simon4 на форуме  
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