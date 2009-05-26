Как отвлекаться от ставок.

Всем привет. Многим из нас, кто занимается ставками, известная такая проблема - во время ожидания результата ставки нечем себя занять. Лично я лежу (сижу) на диване и просто перелистываю свое "яблоко". В то же время понимаешь, никакие итоги изменить нельзя, все зависит только от самих игроков, мотивации и т.д.
Так вот, посчитав, сколько времени я таким образом трачу впустую, пришел к выводу, что больше 2 часов уходит на подобные глупости. Признаюсь, страдаю тюленьей ленью, могу пролежать на кровати из-за неудачного исхода ночной ставки, так как нет мотивации продолжать день, ставка не сыграла, сумму проиграна.
Были идеи читать книги, заниматься спортом. Но воспринимать нормально материал из пособий, в то же время волнуясь о ставке, лично я не могу. Занимаясь спортом, рука так и тянется за телефоном. Вот и не знаю как из этого выйти. Сам учусь, работаю.
Если знакомо, то предлагаем варианты решения такой проблемы, буду благодарен за личный опыт каждого из Вас.