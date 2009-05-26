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Как отвлекаться от ставок.

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Обсуждаем общие вопросы, связанные со ставками на спортивные события.
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Старый Сегодня, 22:22
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.11.2016
Сообщений: 40
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Как отвлекаться от ставок.
Всем привет. Многим из нас, кто занимается ставками, известная такая проблема - во время ожидания результата ставки нечем себя занять. Лично я лежу (сижу) на диване и просто перелистываю свое "яблоко". В то же время понимаешь, никакие итоги изменить нельзя, все зависит только от самих игроков, мотивации и т.д.

Так вот, посчитав, сколько времени я таким образом трачу впустую, пришел к выводу, что больше 2 часов уходит на подобные глупости. Признаюсь, страдаю тюленьей ленью, могу пролежать на кровати из-за неудачного исхода ночной ставки, так как нет мотивации продолжать день, ставка не сыграла, сумму проиграна.

Были идеи читать книги, заниматься спортом. Но воспринимать нормально материал из пособий, в то же время волнуясь о ставке, лично я не могу. Занимаясь спортом, рука так и тянется за телефоном. Вот и не знаю как из этого выйти. Сам учусь, работаю.

Если знакомо, то предлагаем варианты решения такой проблемы, буду благодарен за личный опыт каждого из Вас.
__________________
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Igorek2016 на форуме  
Старый Сегодня, 22:55
#2
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Как отвлекаться от ставок.
читайте книги, товарищи!!!
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Vania23 на форуме  
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Метки
прогнозы на спорт, психология заработка, ставки на спорт
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