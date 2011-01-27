НБУ сообщил, когда начнет диагностику 33 банков

Национальный банк со следующей недели (13 – 17 февраля) начнет диагностику 33 небольших банков.
Об этом заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в ходе круглого стола в среду.
“Со следующей недели мы начнем диагностическое обследование 33 банков”, – заявила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
Она подчеркнула, что 60 банков, которые Нацбанк уже проверил, это 98% активов.
“В этой группе, которая занимает 2%, есть банки периода беби-бума, которые не работают, создавались для продажи, операции они не совершают. Я надеюсь, что они экзамен не сдадут, инвесторов на такие банки нет”, – заявила Рожкова.
Как сообщалось, Национальный банк констатирует убыточность 31 банка по итогам 2016 года.