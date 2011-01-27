Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,891 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

НБУ сообщил, когда начнет диагностику 33 банков

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:49
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,804
Благодарностей: 6,206
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
НБУ сообщил, когда начнет диагностику 33 банков
Национальный банк со следующей недели (13 – 17 февраля) начнет диагностику 33 небольших банков.

Об этом заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в ходе круглого стола в среду.

“Со следующей недели мы начнем диагностическое обследование 33 банков”, – заявила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Она подчеркнула, что 60 банков, которые Нацбанк уже проверил, это 98% активов.
“В этой группе, которая занимает 2%, есть банки периода беби-бума, которые не работают, создавались для продажи, операции они не совершают. Я надеюсь, что они экзамен не сдадут, инвесторов на такие банки нет”, – заявила Рожкова.

Как сообщалось, Национальный банк констатирует убыточность 31 банка по итогам 2016 года.

По материалам Украинские Новости
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP| ►ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ |Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva вне форума  
Старый Сегодня, 21:52
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 960
Благодарностей: 71
КП: 0.068
Re: НБУ сообщил, когда начнет диагностику 33 банков
Это что, может означать, что со следующей недели снова начнутся новости в стиле: "Банк решил объявить о самоликвидации"?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Mitsubishi UFJ первым из крупных японских банков начнет активно использовать облако МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.01.2017 10:44
4) VIP-лист ПАММов: в кого стоит вкладываться, а главное - КОГДА? и когда сбегать sunmistik sunmistik 195 17.01.2017 20:12
EP-Solutions инвестирует €10 млн в диагностику и лечение сердечных аритмий bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 3 22.12.2016 06:02
ВТБ24 первым из российских банков начнет банкротить должников DepecheM Новости в банковской сфере и страховании 0 01.10.2015 11:50
Кто знает Когда Либерти начнет работать после профилактики. Елена2806 Liberty Reserve 3 27.01.2011 02:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VictorSamus
«МДМ Банк» и «Моё дело» запустили сервис для регистрации ИП и ООО
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Выбираем HYIP Фонды ЯНВАРЯ! (до 30% в месяц)
От str8er в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Проблема. Форум просит повторно авторизироваться
От willywonka в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар Katerina81
Инвестиции в нежилую недвижимость Европы увеличились на 20%
От Katerina81 в разделе «Недвижимость»
Аватар Максим Ламбин
win-bet.pro
От Максим Ламбин в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Автомобиль-робот
От luckyea в разделе «Авто»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube