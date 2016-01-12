Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,891 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Платформа для «белых» хакеров HackerOne привлекла $40 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:46
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 140
Благодарностей: 9
КП: 0.090
Платформа для «белых» хакеров HackerOne привлекла $40 млн
8 февраля 2017 в 18:03

Платформа HackerOne, с помощью которой компании могут запускать программы bug bounty для приёма информации об уязвимостях и награждения хакеров, привлекла $40 млн. Об этом сообщает Techcrunch.


Лидером раунда инвестиций стала Dragoneer Investment Group. Кроме того, в сделке приняли участие действующие акционеры компании NEA и Benchmark, а также стратегический инвестор, которого HackerOne предпочла не раскрывать.

Глава HackerOne Мартен Микос (Mårten Mickos) отметил, что компания пока не нуждается в дополнительном финансировании, но согласилась привлечь инвестиции из-за активного интереса потенциальных инвесторов. Полученные деньги дадут проекту гибкость в его действиях на ближайшие несколько лет, заметил Микос.

Оценку компании руководитель HackerOne не стал раскрывать, сказав, что эта информация будет закрытой до тех пор, пока проект не выйдет на биржу. К февралю 2017 года сервис насчитывал 700 клиентов, с которыми работало более 100 тысяч хакеров. Общая сумма выплат составила $14 млн, средняя сумма награды составила $500.

Микос заметил, что бизнес HackerOne активно растёт. По его словам, в 2016 году аудитория работающих с сервисом хакеров выросла втрое, а продажи росли ещё быстрее. «Лучший способ найти уязвимости в уже работающих проектах — это доверить их поиск экспертам по безопасности», — сказал он.

Источник: https://vc.ru/n/hackerone-40mln
NikofAlex вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров moskva Новости технологий и интернета 0 27.01.2017 14:53
Платформа для веб-сайтов с ИИ Pulpix привлекла $850 тыс. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.01.2017 06:21
Облачная платформа для страхования One Inc. привлекла $20 млн финансирования OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.12.2016 21:51
Социальная VR платформа VRChat привлекла $1.2 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 7 10.11.2016 06:06
Платформа для доставки грузов OnTruck привлекла €2 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.11.2016 21:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Александр Чикин
goszapas.ru - goszapas
От Александр Чикин в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ккроха666
Бесплатные марки
От ккроха666 в разделе «Халява»
Аватар Save83
ЕЦБ объявил о выкупе активов на 60 млрд евро в месяц
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Слай
Ошибки новичка
От Слай в разделе «Forex: форум для начинающих»
Аватара нет
Стартап Zipline привлек $25 млн для доставки медикаментов с помощью своих дронов
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Сoastline Fund - www.coastlinefund.com
От CleverRay в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube