Платформа для «белых» хакеров HackerOne привлекла $40 млн

8 февраля 2017 в 18:03
Платформа HackerOne, с помощью которой компании могут запускать программы bug bounty для приёма информации об уязвимостях и награждения хакеров, привлекла $40 млн. Об этом сообщает Techcrunch.
Лидером раунда инвестиций стала Dragoneer Investment Group. Кроме того, в сделке приняли участие действующие акционеры компании NEA и Benchmark, а также стратегический инвестор, которого HackerOne предпочла не раскрывать.
Глава HackerOne Мартен Микос (Mårten Mickos) отметил, что компания пока не нуждается в дополнительном финансировании, но согласилась привлечь инвестиции из-за активного интереса потенциальных инвесторов. Полученные деньги дадут проекту гибкость в его действиях на ближайшие несколько лет, заметил Микос.
Оценку компании руководитель HackerOne не стал раскрывать, сказав, что эта информация будет закрытой до тех пор, пока проект не выйдет на биржу. К февралю 2017 года сервис насчитывал 700 клиентов, с которыми работало более 100 тысяч хакеров. Общая сумма выплат составила $14 млн, средняя сумма награды составила $500.
Микос заметил, что бизнес HackerOne активно растёт. По его словам, в 2016 году аудитория работающих с сервисом хакеров выросла втрое, а продажи росли ещё быстрее. «Лучший способ найти уязвимости в уже работающих проектах — это доверить их поиск экспертам по безопасности», — сказал он.
Источник: https://vc.ru/n/hackerone-40mln