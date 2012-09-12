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За год Укргазбанк увеличил прибыль на 13%
В 2016 году Укргазбанк увеличил чистую прибыль на 13% до 293,681 млн гривен по сравнению с 2015 годом (259,7 млн гривен).
Об этом говорится в данных Национального банка.
В 1 квартале прибыль банка составила 28,925 млн гривен, во 2 квартале – 62,374 млн гривен, в 3 квартале – 25,33 млн гривен, а в 4 квартале – 177 млн гривен.
2015 год банк закончил с прибылью 259,7 млн гривен.
Как сообщалось, государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 5-е место (53,7 млрд гривен) среди действующих банков.
По материалам Украинские Новости
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Сегодня, 21:55
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#2
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Любитель
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 960
Благодарностей: 71
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Re: За год Укргазбанк увеличил прибыль на 13%
Цитата:
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Сообщение от moskva
Как сообщалось, государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.
А всего государство владеет 55% банковского рынка. Скоро и все сто процентов захватит с такой тенденцией к ликвидации банков.
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