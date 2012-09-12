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Приватбанк закончил год с убытком 135,3 млрд гривен
2016 год национализированный Приватбанк закончил с убытком 135 309,076 млн гривен против прибыли 216 млн гривен по итогам 2015 года.
Об этом говорится в данных Национального банка.
В 1 квартале прибыль банка составила 211,4 млн гривен, во 2 квартале – 319,5 млн гривен, а в 3 квартале – 61,1 млн гривен.
В 4 квартале банк получил убыток 135,9 млрд гривен.
Чистые процентные доходы банка за 2016 год составили 4 млрд гривен, комиссионные доходы – 8,8 млрд гривен.
Как сообщалось, 100% Приватбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 1-е место (220 млрд гривен) среди действующих банков.
По материалам Украинские Новости
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