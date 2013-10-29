Центральный Банк Японии усиленно исследует Блокчейн

Центральный Банк Японии в ближайшее время не будет применять блокчейн в свои системы платежей и расчетов, заявляет представитель банка.
После прошлогоднего заявления заместителя управляющего Банка Японии Харухико Курода, что банк «тестирует» технологию цифровой валюты, глава отдела платежей сейчас разъяснил все результаты исследования.
Масафуми Мия, который также курирует банковский финтех сектор, заявил CoinDesk:
«Эти испытания со стороны персонала банка были проведены для познания механики DLT, а не для применения технологии в банковских обязательствах или расчетных системах».
Мия также подтвердил, что «основные выводы» совместного проекта департамента расчетных систем Банка Японии и Европейского Центрального Банка должны быть обнародованы в конце года.
В декабре прошлого года на финансовом форуме Paris Europlace в Токио Курода заявил присутствующим, что центральные банки по всему миру должны провести подобные исследования.
Начиная с прошлого года, разработчики финансовых технологий Японии и другие участники рынка работают над разработкой курса для страны, чтобы та заняла ведущую роль на мировой блокчейн арене. Совместный консорциум Блокчейна в стране насчитывает 120 институциональных членов.
Тем не менее, Банк Японии не «наблюдает» никаких экспериментов со стороны консорциума, заявил Мия для CoinDesk.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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