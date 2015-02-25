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Rippleshot привлек $2.6 млн., для помощи банкам и продавцам в борьбе с мошенничеством

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Старый Сегодня, 21:19
#1
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Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 634
Благодарностей: 73
КП: 0.065
Rippleshot привлек $2.6 млн., для помощи банкам и продавцам в борьбе с мошенничеством
Чикагский стартап сегодня привлек $2,6 млн. и станет помогать банкам и продавцам в борьбе с мошенничеством.
Раунд финансирования Rippleshot, аналитического стартапа из Чикаго, возглавлял KDWC, также участие в финансировании приняли CMFG Ventures и CUNA Mutual Group. КаньТран, один из основателей и генеральный директор Rippleshot, сказал, что новое финансирование позволит нанять разработчиков и ученых данных, чтобы и дальше продвигать свой продукт для выявления мошенничества, предназначенный для банков и кредитных союзов, а также расширить его возможности для работы еще и с продавцами.
Rippleshot работает с банками, кредитными союзами, а также платежными системами и борется с мошенничеством направленным на клиентские кредитные и дебетовые карты. Стартап создал облачную платформу, которая использует анализ данных и машинное обучения для обнаружения нарушения данных карты и определение карт, которые, скорее всего, используются для мошеннической деятельности, и предложить стратегии для предотвращения будущих потерь от мошенничества. Например, клиент оставлял свои данные в нескольких магазинах при совершении покупок, где имело место быть мошенничество, это означает, что его карта, скорее всего, будет использоваться для мошеннической деятельности.
Rippleshot уже обрабатывает данные для банков и кредитных союзов. В настоящее время Rippleshot работает с двумя крупными платежными системами и несколькими их банками и кредитными союзами, всего же они работают с более чем 5000 банков. Запуск был одобрен Американской банковской ассоциацией, и входит в H2 Ventures и список KPMG Fintech 100. Тран отметил, что CUNA Mutual Group, инвестировавшая в этом раунде, работает с 9000 кредитных союзов.
С последним финансированием стартап планирует объединить усилия банков и продавцом в борьбе с карточными мошенниками. Банки и онлайн магазины тщательно охраняют свои данные, и борются с мошенничеством врозь и по-разному. Rippleshot стремится объединить их данные, чтобы обеспечить решение для продавцов, которые могут активно предупреждать ритейлеров, когда карта клиента, скорее всего, используется для мошенничества. Стартап вел перегововры с магазинами последние шесть месяцев и стремится развернуть решение для них во 2-м квартале этого года.
"Мы считаем, что если у нас есть оба набора данных, мы можем обеспечить лучшее решение для обеих сторон", - говорит Тран.
В настоящее время Rippleshot имеет 10 сотрудников слишком раздувать штат не планирует, Тран полагает, что они могли бы нанять от 10 до 20 новых сотрудников в зависимости от нового роста бизнеса. Вместе с финансированием, Глория Колган присоединится к консультативному совету Rippleshot. Колган раньше была президентом PYMNTS.com и одним из менеджеров Discover Financial Services и JPMorgan Chase.

Переведено специально для форума mmgp: http://chicagoinno.streetwise.co/201...s-fight-fraud/

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