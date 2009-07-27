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Американская Priceline Group Inc. купила тревел-поисковик Momondo за $550 млн

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Американская Priceline Group Inc. купила тревел-поисковик Momondo за $550 млн

Сегодня американская компания, одна из ведущих поставщиков услуг в области туризма и связанных с ним сервисов Priceline Group Inc. (NASDAQ: PCLN) объявила, что она подписала окончательное соглашение о приобретении туристического мета-поисковика Momondo Group за 550.000.000 долларов.


Компании Priceline Group Inc. принадлежат интернет-сервисы по поиску авиабилетов, сравнению цен и подбору гостиниц, и автомобилей на прокат. В результате данной сделки Priceline Group Inc. выкупила все акции тревел-компании Momondo Group за 550.000.000 долларов, которые будут оплачены денежными средствами.

Организация Momondo Group включает в себя 2 крупнейших туристических бренда - это мета-поисковик по авиабилетам, гостиницам и прокату автомобилей, и отдельная интернет-платформа по сравнению цен на авиабилеты Cheapflights.

Сделку по поглощению планируется закрыть до окончания текущего года. Она должна быть одобрена регулятором. После закрытия сделки сервисы будут принадлежать тревел-бренду Kayak, который в свою очередь принадлежит Priceline.

На Украине британскую компанию Momondo Group представлял локальный интернет-ресурс momondo.ua. Как следует из статистических данных компании, в прошедшем году жители Украины совершили более 4.000.000 поисковых запросов используя данный ресурс.

В октябре 2014 года Momondo Group привлекла инвестиции в размере 130.000.000 долларов от частного американского фонда Great Hill Partners.

Источником данной информации новостным интернет ресурсом AIN.UA был направлен запрос в компанию с просьбой дать разъяснения в плане, повлияет ли данное поглощение на работу ее локального сайта на Украине, но до настоящего момента, как заявляет источник, ответ не получен.

Momondo Group была основана в 1996 году Джоном Атта в Лондоне. На данный момент в организации трудятся 250 сотрудников в офисах, которые расположены в Лондоне, Копенгагене и Бостоне.

По материалам: https://ain.ua/priceline-kupila-momondo

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Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 21:18.
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