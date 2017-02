Anton88 Мастер

PowerCoins - powercoins.io Я не являюсь админом/владельцем проекта

Новый низкопроцентный хайп! Старт 05.02.2017









О проекте:

Цитата: НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МОНЕТЫ LIMITED является британская мультинациональная корпорация со штаб-квартирой в Эссексе, Великобритания, которая была основана в январе 2013 года и быстро стал одним из главных лидеров на оптовом рынке торговли хвастаясь профессиональных трейдеров и весьма опытной команды инженеров с хорошо диверсифицированный области знаний, чтобы обеспечить участие в рынке бизнес в безопасной и без риска инвестиционного климата.

В июле 2016 года ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ & TECHNOLOGY LIMITED МОНЕТЫ прошла процедуру регистрации, и в списке компаний на сайте королевского регистратора - Companies House. Вы можете проверить нашу регистрационную информацию по этой ссылке: Проверьте документ компании



НАША МИССИЯ

профессиональные трейдеры и очень опытной команды инженеров с хорошо диверсифицированных областях знаний, чтобы обеспечить участие в рынке бизнес в безопасной и без риска инвестиционного климата.



НАШ Vission

Как цена Bitcoin в продолжении расти, начиная с 2015 года, мы решили сосредоточиться в горнодобывающей промышленности Bitcoin и построили несколько эксклюзивных горнодобывающих центров из отрасли оборудования на основе стандартов мирового класса для шахтера в лучшем состоянии с наименьшими затратами энергии.

Наша стратегия



Наша команда состоит из лучших специалистов в области экономики, финансов, торговли, а также узкоспециализированных технических экспертов. Некоторые из них уже имеют необходимый опыт и ранее принимали участие в разработке алгоритмов добычи полезных ископаемых криптовалюта Инвестиционные планы:



Цитата: 1.8% daily for life-time $10.00 - $50000.00

4.5% daily for 30 days $25.00 - $50000.00

0.25% Hourly for 30 days $100.00 - $50000.000.25 Особенности проекта: Лицензионный скрипт GoldCoders powercoins.io - Licensed

Whois Record Registrant Org WhoisGuard, Inc. was found in ~5,170,479 other domains

Dates Expires on 2018-02-02

IP Address 104.27.147.112 is hosted on a dedicated server

IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.

ASN United States AS13335 CLOUDFLARENET - CloudFlare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)

Whois History 4 records have been archived since 2017-02-03

Whois Server whois.nic.io

Website

Website Title None given. Visit Website

Whois Record ( last updated on 2017-02-08 )

Domain : powercoins.io

Status : Live

Expiry : 2018-02-02



NS 1 : derek.ns.cloudflare.com

NS 2 : wanda.ns.cloudflare.com



Owner Name : WhoisGuard Protected

Owner OrgName : WhoisGuard, Inc.

Owner Addr : P.O. Box 0823-03411

Owner Addr : Panama

Owner Addr : Panama

Owner Addr : PA

SSL CloudFlare, Inc

powercoins.io resolves to 104.27.147.112



Server Type: cloudflare-nginx



The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).



The certificate will expire in 360 days. Remind me



The hostname (powercoins.io) is correctly listed in the certificate.

Регистрация компании POWER SUPPLIES & TECHNOLOGY COINS LIMITED



Company number 10270453



File for this company

Company Overview for POWER SUPPLIES & TECHNOLOGY COINS LIMITED (10270453)

Filing history for POWER SUPPLIES & TECHNOLOGY COINS LIMITED (10270453)

People for POWER SUPPLIES & TECHNOLOGY COINS LIMITED (10270453)

Registered office address

30a Newland Street, Witham, Essex, United Kingdom, CM8 2AQ

Company status

Active

Company type

Private limited Company

Incorporated on

11 July 2016

Accounts



First accounts made up to 31 July 2017

due by 11 April 2018



Confirmation statement



First statement date 10 July 2017

due by 24 July 2017



Nature of business (SIC)



70221 - Financial management



Реферальная система: 5%-3%-2%-1%

Принимает: Bitcoin; PerfectMoney; Payeer ; будет добавлен банковский перевод



Контакты :

Цитата: Phone +44 (203) 695-8830

E-mail support@powercoins.io Наш вклад:

Цитата: Sent Payment: 100.00 USD to account U13815894.

Batch:161282292

Memo: Shopping Cart Payment.

Deposit to POWER SUPPLIES & TECHNOLOGY COINS LIMITED . Просмотр и Регистрация





