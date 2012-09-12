|
Минфин рассчитывает на предоставление США госгарантий на $1 млрд
Министерство финансов рассчитывает на предоставление США государственных гарантий на сумму 1 млрд долларов для выпуска еврооблигаций.
Об этом в интервью изданию Realist сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.
“Все зависит от того, будет ли сумма гарантий для Украины предусмотрена в бюджете США, который Конгресс еще не утвердил. Я знаю, что предложение от конгрессменов такое было”, – сказал Буца, уточнив, что это было предложение от Республиканской партии.
По словам чиновника, для Украины выпуск облигаций под гарантии США – это самые дешевые займы.
К примеру, в 2016 году ставка при размещении облигаций на 1 млрд долларов под гарантии США составила 1,471%.
“В принципе, это самые дешевые деньги, которые страна может привлекать, так как наличие гарантии делает инструмент практически безрисковым”, – объяснил Буца.
Ранее Национальный банк заявил, что не ожидает получения 1 млрд долларов от размещения еврооблигаций под гарантии США в 2017 году.
Украина разместила первый выпуск пятилетних еврооблигаций на 1 млрд долларов под госгарантии США в мае 2014 года.
Срок погашения еврооблигаций наступает 30 апреля 2019 года.
Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015 года.
Cрок погашения – 29 мая 2020 года.
В сентябре 2016 года Украина разместила третий выпуск еврооблигаций под госгарантии США на 1 млрд долларов.
По материалам Украинские Новости