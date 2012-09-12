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Минфин рассчитывает на предоставление США госгарантий на $1 млрд

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Минфин рассчитывает на предоставление США госгарантий на $1 млрд
Министерство финансов рассчитывает на предоставление США государственных гарантий на сумму 1 млрд долларов для выпуска еврооблигаций.

Об этом в интервью изданию Realist сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

“Все зависит от того, будет ли сумма гарантий для Украины предусмотрена в бюджете США, который Конгресс еще не утвердил. Я знаю, что предложение от конгрессменов такое было”, – сказал Буца, уточнив, что это было предложение от Республиканской партии.

По словам чиновника, для Украины выпуск облигаций под гарантии США – это самые дешевые займы.
К примеру, в 2016 году ставка при размещении облигаций на 1 млрд долларов под гарантии США составила 1,471%.

“В принципе, это самые дешевые деньги, которые страна может привлекать, так как наличие гарантии делает инструмент практически безрисковым”, – объяснил Буца.

Ранее Национальный банк заявил, что не ожидает получения 1 млрд долларов от размещения еврооблигаций под гарантии США в 2017 году.

Украина разместила первый выпуск пятилетних еврооблигаций на 1 млрд долларов под госгарантии США в мае 2014 года.

Срок погашения еврооблигаций наступает 30 апреля 2019 года.

Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015 года.
Cрок погашения – 29 мая 2020 года.

В сентябре 2016 года Украина разместила третий выпуск еврооблигаций под госгарантии США на 1 млрд долларов.

По материалам Украинские Новости
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