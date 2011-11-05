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Анонимные киллеры запугивают российских звезд

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Старый Сегодня, 20:56
#1
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Анонимные киллеры запугивают российских звезд

Известным блогерам, телеведущим и актерам приходят сообщения о якобы готовящемся покушении




Российским знаменитостям стали приходить странные сообщения от якобы киллеров. В них звездам угрожают убийством и просят перевести деньги на счет, чтобы этого не допустить.

Подобные сообщения уже опубликовали телеведущий Антон Красовский, блогеры Андрей Бочаров и Артемий Лебедев. Все они похожи друг на друга текстом.

Цитата:
«Тут такое дело – заказали тебя убрать. Планируют осуществить все в ближайшее время. Киллеры уже выехали. Если тебе есть до всего этого дело, то мое намерение простое: я хочу продать тебе информацию о заказчиках, время и место покушения на тебя за $2000», -
говорится в сообщениях.

Ниже указан номер счета (в криптовалюте) и время, которое осталось до предполагаемого покушения.

Несмотря на то, что сообщения похожи по формату, видно, что к каждой жертве мошенник подходит по-особенному, пытаясь надавить на слабые стороны звезды.

Пока неизвестно, переслал ли кто-то из звезд деньги предполагаемому убийце.
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Анна Чернобай вне форума  
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