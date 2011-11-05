Анонимные киллеры запугивают российских звезд

Известным блогерам, телеведущим и актерам приходят сообщения о якобы готовящемся покушении
Российским знаменитостям стали приходить странные сообщения от якобы киллеров. В них звездам угрожают убийством и просят перевести деньги на счет, чтобы этого не допустить.
Подобные сообщения уже опубликовали телеведущий Антон Красовский, блогеры Андрей Бочаров и Артемий Лебедев. Все они похожи друг на друга текстом.
Цитата:
|
«Тут такое дело – заказали тебя убрать. Планируют осуществить все в ближайшее время. Киллеры уже выехали. Если тебе есть до всего этого дело, то мое намерение простое: я хочу продать тебе информацию о заказчиках, время и место покушения на тебя за $2000», -
говорится в сообщениях.
Ниже указан номер счета (в криптовалюте) и время, которое осталось до предполагаемого покушения.
Несмотря на то, что сообщения похожи по формату, видно, что к каждой жертве мошенник подходит по-особенному, пытаясь надавить на слабые стороны звезды.
Пока неизвестно, переслал ли кто-то из звезд деньги предполагаемому убийце.