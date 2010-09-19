Российский стартап по превращению велосипедов в электробайки привлек 4,2 млн рублей

Инвестиционная компания Moscow Seed Fund выделила российскому проекту Eczo.bike венчурные средства в размере 4,2 миллиона руб. О данном событии рассказал журналистам сотрудник данной компании.
Стартап Eczo.bike разработал специальный набор для преобразования обыкновенных велосипедов в электробайки со встроенной противоугонной системой, возможностью подогрева аккумулятора и многими другими полезными опциями, управляемыми с помощью мобильного софта.
На официальном веб-ресурсе данного проекта указано, что такая система подойдет для 80% стандартных велосипедов.
Привлеченное финансирование будет использовано для выпуска первых рабочих прототипов, сообщили в венчурном фонде. Кроме того, Eczo.bike готовится к производству 1-й серийной партии устройств.
Согласно сведениям Moscow Seed Fund, в настоящее время стартап получил свыше полусотни предварительных заказов из Германии, Швейцарии, Российской Федерации, Канады, Бельгии, а также Болгарии, и в скором будущем собирается активно продавать свою продукцию на российском, европейском и американском рынках, используя для этого обширную сеть дилеров.
В прошлом году данный проект успешно прошел акселерационную программу от Фонда развития онлайн-инициатив, в результате чего Eczo.bike получил от фонда финансирование в сумме 2,1 миллиона руб. взамен на 7% долю в своем стартапе.
По материалам rb.ru
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