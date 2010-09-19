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Российский стартап по превращению велосипедов в электробайки привлек 4,2 млн рублей

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Старый Сегодня, 20:46
#1
Премиум
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,404
Благодарностей: 773
КП: 0.188
Российский стартап по превращению велосипедов в электробайки привлек 4,2 млн рублей


Инвестиционная компания Moscow Seed Fund выделила российскому проекту Eczo.bike венчурные средства в размере 4,2 миллиона руб. О данном событии рассказал журналистам сотрудник данной компании.

Стартап Eczo.bike разработал специальный набор для преобразования обыкновенных велосипедов в электробайки со встроенной противоугонной системой, возможностью подогрева аккумулятора и многими другими полезными опциями, управляемыми с помощью мобильного софта.


На официальном веб-ресурсе данного проекта указано, что такая система подойдет для 80% стандартных велосипедов.

Привлеченное финансирование будет использовано для выпуска первых рабочих прототипов, сообщили в венчурном фонде. Кроме того, Eczo.bike готовится к производству 1-й серийной партии устройств.



Согласно сведениям Moscow Seed Fund, в настоящее время стартап получил свыше полусотни предварительных заказов из Германии, Швейцарии, Российской Федерации, Канады, Бельгии, а также Болгарии, и в скором будущем собирается активно продавать свою продукцию на российском, европейском и американском рынках, используя для этого обширную сеть дилеров.


В прошлом году данный проект успешно прошел акселерационную программу от Фонда развития онлайн-инициатив, в результате чего Eczo.bike получил от фонда финансирование в сумме 2,1 миллиона руб. взамен на 7% долю в своем стартапе.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/589b482768569
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Последний раз редактировалось CashToday; Сегодня в 21:02.
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Старый Сегодня, 21:19
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,381
Благодарностей: 774
КП: 0.269
Re: Российский стартап по превращению велосипедов в электробайки привлек 4,2 млн рубл
Нормально, без действующего прототипа и получили нормальные такие деньги.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 21:28
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.07.2013
Сообщений: 2,000
Благодарностей: 639
КП: 0.055
Re: Российский стартап по превращению велосипедов в электробайки привлек 4,2 млн рубл
Не понял-что нового в этом ? Электровелосипедов сейчас полно от разных производителей и гораздо дешевле.
https://www.avito.ru/rossiya/velosip...%B4&sgtd=2&s=1
mihail1 на форуме  
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