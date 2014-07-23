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Brand Finance: «Аэрофлот» — самый влиятельный авиационный бренд мира

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Brand Finance: «Аэрофлот» — самый влиятельный авиационный бренд мира
Бренд «АЭРОФЛОТА» признан самым сильным среди авиакомпаний мира, согласно рейтингу международного агенства BRAND FINANCE – одного из ведущих мировых экспертов по оценке брендов.



Показатель силы бренда отражает маркетинговый компонент стоимости и влиятельности бренда на мировом рынке. Одновременно он определяет устойчивость бренда и потенциал роста авиакомпании. Методология вычисления индекса силы бренда основана на анализе совокупности порядка тридцати факторов. Они включают как объективные показатели – размер флота, средний возраст, данные по безопасности, штат сотрудников, объем инвестиций, финансовые и производственные показатели, уровень клиентской лояльности, так и оценки ключевых отраслевых рейтингов SkyTrax, IATA, Bloomberg и др. Индекс силы бренда дает представление о вкладе бренда компании в итоговый результат коммерческой и операционной деятельности и, по сути, оценивает эффективность маркетинговой работы компании.

Мировой рейтинг авиакомпаний по силе бренда, который возглавил российский национальный перевозчик, составлен впервые. Экспертное заключение Brand Finance признается широкой мировой общественностью, государственными органами, инвесторами, крупнейшими аудиторами.

Высшая оценка силы бренда «Аэрофлота» — это зримое доказательство статуса крупнейшей российской авиакомпании на международной арене и успешной экспансии на мировом рынке, в первую очередь, в обеспечении транзита Европа-Азия. Признание бренда «Аэрофлота» сильнейшим свидетельствует об успехе, устойчивом развитии и большом потенциале развития мультибрендовой модели Группы «Аэрофлот», флагманом которого является «Аэрофлот».

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