НБК встретился с большим количеством представителей Биткоин-бирж

Представители ряда более мелких бирж Биткоина, расположенных в Китае, провели встречу за закрытыми дверями с Народным Банком Китая.
Согласно источникам, на встрече присутствовали биржи, такие как Yunbi и BTC Trade, которые ранее в этом месяце отказывались от переговоров.
В своем интервью CoinDesk, BTC Trade подтвердили свое участие, в отличие от Yunbi, которые ни подтвердили, ни опровергли информацию. Обе биржи отказались предоставить детали дискуссии.
Согласно Bloomberg один из источников поделился, что повесткой дня также как и на предыдущих переговорах было отмывание денег.
Как сообщается, на встрече отсутствовали представители трех крупнейших бирж Китая BTCC, Huobi и OKCoin. Все они встречались с центральным банком в начале месяца, чтобы обсудить практику и политику. Представители всех трех фирм подтвердили, что не присутствовали на последней встрече.
На момент печати цена сильно упала, возможно из-за страхов, что Китай предпримет дальнейшие действия, чтобы обуздать рынок Биткоина.
Шаг последовал после того, как крупные объемы торгов Биткоина в Китае перешли к биржам, не снимающим дополнительную плату за транзакции. Требование по введению комиссий было реализовано в этом году крупными биржами по распоряжению центрального банка.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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