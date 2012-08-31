Обзор рынка ICO за январь - февраль 2017

На фоне продолжающихся дебатов о преимуществах и недостатках ICO перед традиционными способами привлечения финансирования, рынок ICO довольно активен в начале 2017 года. Ниже приведено состояние наиболее заметных текущих и начинающихся в ближайшем будущем ICO.
Chronobank – ICO заканчивается 14 февраля. Цель проекта – реформирование рынка занятости с помощью стабильных токенов, стоимость которых привязана к средней почасовой оплате. Несмотря на массивную рекламную кампанию, на время написания статьи собрано всего около 3,5 миллиона долларов, из них половина в BTC, треть в долларах, и остальное в других криптовалютах. Средства поступили от 1986 инвесторов, средняя сумма 1 800 долларов.
Пока ICO Chronobank далек от целевой суммы в 10 миллионов долларов, необходимых для разработки децентрализованной платформы рынка рабочей силы, LaborX. Несмотря на то, что проект может работать и без LaborX, такое несоответствие целевым показателям является источником беспокойства инвесторов, поскольку альтернативных источников финансирования пока не просматривается. Однако у проекта остается возможность собрать намного больше, поскольку многие инвесторы приходят в последние дни. Например, в ходе ICO проекта ICONOMI, почти половина средств была собрана в последнюю неделю.
Wings
– платформа для запуска и управления DAO, завершила ICO 6 января, собрав около 1.8 миллиона долларов. Возможно, это меньше, чем ожидали основатели, однако освещение кампании в медиа было минимальным, а в качестве инвестиций принималась только криптовалюта. В ICO участвовали 8 538 инвесторов со средней суммой около 210 долларов. На время написания статьи, токен платформы еще не появился в листингах бирж.
Equibit
– проект реестра ценных бумаг на собственном блокчейне (форк Биткойна). ICO стартовала 3 февраля и продлится 2 месяца. На момент написания статьи собрано около 300 тысяч долларов.
Mainstreet Investments
– частный инвестиционный фонд на блокчейне Эфириума. Кампания ICO первоначально планировалась на начало января, но после нескольких переносов, откроется 13 февраля и продолжится два месяца. Целевая сумма – 25 миллионов долларов.
Ascendancy
– Позиционировалась как проект создания набора модульных шаблонов для децентрализованных приложений. Кампания ICO началась 21 января, затем была внезапно остановлена. По состоянию на 5 февраля, сайт и все slack каналы не отвечают, однако 11 BTC, находящиеся на счете эскроу, пока остаются без движения. Основатели просят пострадавших не обращаться в полицию и уверяют, что проблема будет решена.
Respectonomy
– проект децентрализованной социальной сети на собственном POW блокчейне, с вознаграждением за использование контента и майнинг. ICO стартовала 6 февраля. Окончание кампании – 4 марта. Целевая сумма – 2000 BTC, по ее достижении, кампания прекращается. Основа системы – токен Respect, начальная стоимость установлена 1 BTC = 2000 RES. Если к моменту окончания кампании будет собрана сумма, меньшая 2000 BTC, соответственно, премайн также будет меньше.
Ближайшие ICO
TaaS (Token-as-a-Service) – Инвестиционный фонд закрытого типа, специализирующийся на блокчейн-активах, начало ICO запланировано на 27 марта, срок – 1 месяц . Ключевые особенности:
75% собранных средств будут направлены в портфолио, 15% – операционные расходы, и 10% – Резервный Фонд. Владельцы токенов получают 50% квартальной прибыли фонда. В качестве верхней границы финансирования указана сумма 101 миллион долларов, однако основатели рассчитывают на реальный результат примерно в 10 миллионов долларов.
Фонд создается в юрисдикции Сингапура, ограничений на гражданство инвесторов пока не указано. Особо можно выделить функции Криптографического Аудита – инвесторы смогут отслеживать свои балансы и историю сделок; в 3-м квартале 2017 года планируется запуск исследовательской платформы по криптовалютам, аналогичной Bloomberg, под названием Kepler.
Cosmos
– объединение блокчейнов, работающих на разных принципах, в единую сеть. ICO начинается 15 февраля.
Melonport – хедж-фонд и платформа управления цифровыми активами, ее основные особенности. Конкурент уже работающему проекту ICONOMI. ICO начинается 17 февраля.
Особо следует отметить способ финансирования разработок одного из ключевых проектов в сети Эфириума – Maker, разрабатывающего стабильный токен DAI, привязанный к корзине SDR (Специальные Права Заимствования). Полное число токенов MKR, дающих право на получение доходов от обращения DAI, равно 1 миллиону.
По мере необходимости в средствах, разработчики проекта просто продавали необходимое количество MKR на децентрализованной бирже mkr.market. Однако 6 февраля разработчики сообщили, что все MKR, предназначенные к продаже уже реализованы, и теперь цену определяют только покупатели и продавцы. Cогласно заявлению основателей Maker, торговая площадка mkr.market будет переименована в Oasis Decentralized Exchange (OasisDEX – первоначально планировалось название Oasis, но позже добавлена аббревиатура DEX, чтобы избежать схожести с нелегальной площадкой Oasis в сети Tor). Кроме того, OasisDEX будет выделена из проекта MakerDAO и будет существовать в качестве независимого проекта.