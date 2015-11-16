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РФ: в банках создадут виртуальные МФЦ для бизнеса

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Старый Сегодня, 20:09
#1
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РФ: в банках создадут виртуальные МФЦ для бизнеса


Несколько лет тому назад с инициативой об открытии так называемых многогофункциональных центров (МФЦ) для бизнеса выступило Минэкономразвития России. Эта идея была поддержана российским правительством и вот уже в течение всего прошлого года, в нескольких российских регионах, прошли первые "тестовые" проекты по созданию подобных МФЦ, которые как оказалось показали неплохие результаты. Так в 2016 году в 40 регионах России было открыто 540 МФЦ для бизнеса и нужно отдельно сказать, что сотрудники этих центров не сидели в них без дела - услуга оказалась востребованной. Только за прошлый год такие центры для бизнеса предоставили более 300 тыс. услуг малым и средним фирмам в России.

По итогам проведенного эксперимента, российские власти планируют к концу этого года открыть МЦФ для бизнеса во всех российских регионах. Также будет действовать формат "виртуальных центров для бизнеса", которые не надо будет посещать лично (подробнее об этом чуть ниже). И в таких МФЦ для бизнеса можно будет получить все услуги, которые потребуются, чтобы открыть своё собственное дело, то есть скажем малую или средннюю фирму и т.п. По задумке Минэкономразвития России, в первой половине 2017 года, будет открыто несколько крупных МФЦ для бизнеса в регионах и они будут являть собой образцы, по типу которых, к концу года точно такие же МФЦ должны будут заработать и во всех остальных регионах нашей страны. По-крайней мере так уже запланировано этим министерством.

Между тем, Минэкономразвития делает также ставку и на виртуальные МФЦ для бизнеса, которые будут работать на базе российских банков. То есть начинающие предприниматели смогут получать в таких цифровых МФЦ от банков услуги, которые в России могут оказываться им в электронной форме. Например, с помощью такого виртуального МФЦ можно будет зарегистрировать свой бизнес и открыть счёт. Также еще, к примеру, можно будет получать всякого рода разрешительные лицензии, что также порой очень важно для бизнеса. То есть такие МФЦ для бизнеса, которые будут уже к концу года открываться в некоторых российских банках (список банков пока еще в разработке и будет обнародован позже) станут одной из форм МФЦ.

Однако на данный момент стоит обратить внимание то, что есть еще услуги, которые МФЦ для бизнеса не смогут оказать удаленно, поэтому в таких случаях предпринимателям придется посещать реальные МФЦ физически.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/589b40bc21a0a
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:13.
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