Украинские банки просят не требовать от них больше денег

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова сообщила о том, ее организация активно продвигает в НБУ уступки и послабление жестких требований по капитализации.
Независимая ассоциация украинских банков хочет заручиться поддержкой регулятора и разрешением увеличить капитал к лету текущего года до 200 млн. гривен. Организация также ставит задачу добиться от НБУ, чтобы банки не обязывали наращивать капитал до 500 млн. гривен, как того требуют законодатели.
Стоит напомнить, что чиновники потребовали от банков, чтобы те к 11.07.2017 увеличили свои уставные капиталы с 120 млн. гривен до 200 млн. гривен. Закон также предусматривает ступенчатое увеличение капитала с каждым годом, вплоть 500 млн. гривен в 2024 году.
Выдвинутые чиновниками требования к банкам жестко ограничивают их во времени, если график капитализации будет нарушен, то такой банк тут же лишится лицензии и будет закрыт.
А Независимая ассоциация украинских банков предлагает позволить банкам с капиталом в 200 млн. гривен продолжить работу, лишь несколько ограничив их функции на рынке. Степень этих ограничений будет рассматриваться позже, после того как организация сумеет убедить Нацбанк предоставить банкам льготы по капитализации.
Финансисты и банкиры уверены, что не всем банкам для бесперебойной и стабильной работы требуется капитализация в 500 млн. гривен. По их мнению, есть такие модели работы банка, которым достаточно и 200 млн. Они приводят в пример требования Евросоюза к своим банкам, которые предусматривают минимальную капитализацию в 5 млн. евро. Банкиры задаются вопросом, почему в Украине к капиталу требования намного жестче и убеждены, что если все останется как есть, то это приведет к новой волне закрытия банков. При этом все финансисты сходятся во мнении, что в реалиях украинского финансового рынка банкам и без того сложно оставаться на плаву.
Специально для mmgp
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