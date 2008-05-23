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В Украине уже можно получать перевод через систему WorldRemit

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Старый Сегодня, 19:49
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 222
Благодарностей: 4
КП: 0.017
В Украине уже можно получать перевод через систему WorldRemit


В Украине начинает работу известная и популярная во всем мире система быстрых онлайн-переводов WorldRemit. Отныне через эту систему можно отправить в Украину мгновенный денежный перевод из 50 стран. При этом стоит отметить, что деньги можно получить только наличными в любом из 3000 пунктов банков-партнеров системы Intelexpress. Скорее всего со временем деньги можно будет получить также на карточку или банковский счет.

Раздел переводов в Украину уже добавлен на сайт системы, однако мобильное приложение пока недоступно для украинцев.
Переводы осуществляются с комиссией, которая зависит от суммы перевода, которая имеет максимальное ограничение 5000 долларов. Также для разных стран есть различия в условиях отправки онлайн-переводов. Например, если отсылать деньги из США, то следует иметь ввиду, что переводы доступны не во всех штатах, а там где доступны может быть отличие в максимальной сумме перевода.

Украина не единственная из постсоветских стран, где запустился сервис, переводы также доступны в Беларуси, Армении и Казахстане. В этих государствах WorldRemit работает при посредничестве российского платежного сервиса Contact. Так как в Украине Contact с некоторых запрещен, то его функции перебрала на себя международная платежная система Intelexpress, которая официально зарегистрирована и разрешена Нацбанком.

С этой, давно зарекомендовавшей себя с лучшей стороны системой, сотрудничает целый ряд банков, работающих в Украине. Если пройтись по списку, то это ComInBank, «Акордбанк», «МИБ», «Укргасбанк», «Ibox Банк», «Ощадбанк», «Правекс-банк», «Коминвестбанк» и «Экспресс-банк». Таким образом переводы, отправленные в Украину через систему WorldRemit можно получить в любом из отделений указанных банков.


Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/20a5...894b712ffaf88/
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