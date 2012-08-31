Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 19:25
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,420
Благодарностей: 531
КП: 0.354
Валютный рынок. Продаем Bitcoin срочно!

Пришло время обратить внимание на Bitcoin. За время китайской «Золотой недели» население безудержно скупало криптовалюту, заставив ее подорожать за это время еще на 7% и прочно закрепиться выше $1000-ной отметки.

Но праздники закончились, и на сцену вернулся Народный Банк Китая. На рынке появились слухи о том, что ЦБ планирует сегодня днем провести встречу «при закрытых дверях» с различными биржами биткоинов. Уже на этом валюта понесла потери, скатившись в район 1028.

Что может означать подобная встреча регулятора с биржами? Скорее всего, ужесточение надзора над криптовалютой. Добавим к этому излишне резкий скачок цены на Bitcoin: за год на 173%! И создаются все условия для внушительной коррекции. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 1000.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

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Анна Чернобай на форуме  
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