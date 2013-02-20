Сбербанк даст «Мегафону» 35 млрд рублей на покупку Mail.ru Group

Российским оператором сотовой связи «Мегафон» было достигнуто и подписано соглашение с крупнейшим в России универсальным коммерческим банком "Сбербанк России" по открытию кредита на сумму 35.000.000.000 руб.
для приобретения доли в 63,8% голосующих акций российской технологической организации Mail.ru Group.
По договору двух сторон кредит необходимо будет погасить до 2024 г. В данном кредитном договоре прописаны изменения по уже существующим кредитным линиям «Мегафона» в данном банке, на общую сумму 97.200.000.000 руб
. Эта сумма состоит из двух кредитов выданных в 2012 и 2016 годах и по ним будут снижены ставки по процентам, а также в банке пересмотрят условия при досрочном погашении этих кредитов.
ФАС России было одобрено ходатайство сотового оператора «Мегафон» на покупку доли в 63,8% голосующих акций Mail.ru Group, что составляет 15,2% уставного фонда организации. Общая сумма сделки составляет $740 млн. Акции будут приобретены у USM Group российского миллиардера Алишера Усманова и его партнёров. Мобильный оператор выкупит 11.500.000 акций А-класса и 21.900.000 обыкновенных акций Mail. Ru Group. Сделка пройдет в два этапа. Изначально будет оплачено $640 млн, а затем $100 млн, через один год после закрытия.
По материалам: http://firrma.ru/data/news/12265