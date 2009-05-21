Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,853 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Обмен BTC(-e) -2%/+1% WMZ,ЯндексДеньги,Bitcoin,ADVCASH Всегда самые лучшие курсы!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, которые предоставляют сервис обмена электронной валюты.
Внимание!!! Наличие сайта, выполняющего обмен валют, обязательно!
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:53
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 31
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Обмен BTC(-e) -2%/+1% WMZ,ЯндексДеньги,Bitcoin,ADVCASH Всегда самые лучшие курсы!
Выгодный ВВОД и ВЫВОД WEBMONEY .

Webmoney >>>Master-Change<<<
Наши партнеры >>>Bit-Exchanger<<<

Наш сайт Master Change - предоставляет услуги по обмену, покупке, продаже, вводу, выводу электронных и наличных валют.

У нас на сайте Вы можете:

1. Вывести WEBMONEY на наличные деньги,на карту ПриватБанка, Visa/MasterCard , а также можете обменять WMZ WMR WMU WME между собой.
2. Купить WEBMONEY за наличные деньги, за деньги с карты ПриватБанка, Visa/MasterCard.

На сайте нашего партнера Вы можете:

1. Вывести Bitcoin на наличные деньги,на карту СберБанка, на карту ПриватБанка, Visa/MasterCard, а также обменять на WMZ,AdvCash, BTCe-USD.
2. Купить Bitcoin за наличные деньги, за деньги с карты СберБанка, за деньги с карты ПриватБанка, Visa/MasterCard, а также за AdvCash,BTCe-USD.

Наши преимущества:

1. Автоматический обмен во всех направлениях , кроме вывода на наличные!
2. Самые хорошие курсы на продажу/покупку валют – если найдете лучше,мы сделаем еще лучше.
3. Специальные условия для оптовых и постоянных клиентов.
4. Оповещания об обмене приходят на электронную почту.
5. Наш сервис работает 24/7 – кроме выдачи и приема наличных.

Режим работы:
Пункт Ввода и вывода наличных в Харькове в рабочие дни с 9 до 20
в выходные с 9 до 18.
Режим работы техподдержки: Пн.-Пт.(09:00-20:00),Сб.(10:00-18:00),Вс.(в свободном режиме).

Контакты для связи:

ICQ : 1111643

Мобильный : +38(068)600-66-66 (Украина)

Viber : +38(068)600-66-66

WhatsApp : +38(068)600-66-66

Почта : info@master-change.com.ua

Мы находимся по адресу:

г.Харьков, пл.Конституции 26, 1 этаж

Наш сайт: http://master-change.com.ua
Сайт партнера: http://bit-exchanger.ru/
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось Master Change; Сегодня в 19:10.
Master Change вне форума  
Ответить
Метки
webmoney, обменник
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Cashex.io обмен WebMoney, PerfectMoney, Bitcoin, ЯндексДеньги, СберБанк, АльфаБанк Cashex Обменники валюты 47 09.01.2017 15:47
Обмен LR, PM. Ввод/Вывод через ПриватБанк. Лучшие КУРСЫ ОБМЕНА. Хорошие резервы. richboss Архив: Обмен электронных валют 5 25.01.2013 20:22
Всегда лучшие курсы обмена! {WebMoney <-vs-> LibertyReserve} Kolt Черный список обменников 13 06.03.2011 09:19
Выгодный обмен LR, PM, WMZ. Лучшие курсы! Alladin Архив: Обмен электронных валют 10 25.01.2011 02:05
Обмен валюты:WMZ<=>LR<=>PM.Лучшие курсы!!!Скидка от 1000у.е.Ввод/Вывод на карту банка Кардинал Архив: Обмен электронных валют 88 21.05.2009 22:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kobilnyk
Мозамбик в шаге от дефолта перед ВТБ
От kobilnyk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
www.hyipbetting.com - HYIP тотализатор
От sniper в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ОАО Банк Уралсиб – bankuralsib.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар tigr
ShindenTrade - www.shindentrade.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар BigBossMan
Импорт перестали покупать
От BigBossMan в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DiegoSan
Бесплатные шаблоны для сайта
От DiegoSan в разделе «HTML & Веб-Дизайн»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube