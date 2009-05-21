Обмен BTC(-e) -2%/+1% WMZ,ЯндексДеньги,Bitcoin,ADVCASH Всегда самые лучшие курсы!

Выгодный ВВОД и ВЫВОД WEBMONEY .
Webmoney >>>Master-Change
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Наши партнеры >>>Bit-Exchanger
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Наш сайт Master Change - предоставляет услуги по обмену, покупке, продаже, вводу, выводу электронных и наличных валют.
У нас на сайте Вы можете:
1. Вывести WEBMONEY на наличные деньги,на карту ПриватБанка, Visa/MasterCard , а также можете обменять WMZ WMR WMU WME между собой.
2. Купить WEBMONEY за наличные деньги, за деньги с карты ПриватБанка, Visa/MasterCard.
На сайте нашего партнера Вы можете:
1. Вывести Bitcoin на наличные деньги,на карту СберБанка, на карту ПриватБанка, Visa/MasterCard, а также обменять на WMZ,AdvCash, BTCe-USD.
2. Купить Bitcoin за наличные деньги, за деньги с карты СберБанка, за деньги с карты ПриватБанка, Visa/MasterCard, а также за AdvCash,BTCe-USD.
Наши преимущества:
1. Автоматический обмен во всех направлениях , кроме вывода на наличные!
2. Самые хорошие курсы на продажу/покупку валют – если найдете лучше,мы сделаем еще лучше.
3. Специальные условия для оптовых и постоянных клиентов.
4. Оповещания об обмене приходят на электронную почту.
5. Наш сервис работает 24/7 – кроме выдачи и приема наличных.
Режим работы:
Пункт Ввода и вывода наличных в Харькове в рабочие дни с 9 до 20
в выходные с 9 до 18.
Режим работы техподдержки: Пн.-Пт.(09:00-20:00),Сб.(10:00-18:00),Вс.(в свободном режиме).
Контакты для связи:
ICQ : 1111643
Мобильный : +38(068)600-66-66 (Украина)
Viber : +38(068)600-66-66
WhatsApp : +38(068)600-66-66
Почта : info@master-change.com.ua
Мы находимся по адресу:
г.Харьков, пл.Конституции 26, 1 этаж
Наш сайт: http://master-change.com.ua
Сайт партнера: http://bit-exchanger.ru/