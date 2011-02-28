snow-board.biz - SNOW BOARD

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Наша компания Snow Board, работает на территории горнолыжного курорта Сьерра-Невада. И занимается продажами и выдачей в прокат горнолыжного инвентаря: сноуборды, лыжи, комбинезоны, защитные аксессуары и многое другое. Снаряжение, выдаваемое в прокат, имеет высокое качество и произведено ведущими компаниями мира.
С каждым годом отдыхающих на курорте Сьерра-Невада становится все больше. И тем самым количество наших клиентов увеличивается в прогрессирующем темпе.
С каждым днем мы набираем все большую популярность. И поэтому мы намерены развивать наше дело, тем самым мы предлагаем инвестировать в нашу компанию Snow Board. Инвестиции пойдут на закупки нового горнолыжного инвентаря и улучшение пунктов выдачи.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ SNOW BOARD
Цитата:
Для инвестирования в проекте доступно семь тарифных планов. Основной план, который всегда доступен в личном кабинете и шесть планов, появляются рандомно каждый день, в случайное время. У данных шести планов короткие сроки депозита, ограничения по суммам и лимиты на общую кассу тарифного плана.
Заходите несколько раз в день в личный кабинет и сможете поймать тарифный план с процентами: от 2.5% - до 5%, сроком на 15 дней.
Основной тарифный план
Beginner
Срок вклада: бессрочно
Процент в сутки 2%
Минимальная сумма инвестиций 5$
Максимальная сумма инвестиций 500$
Окупаемость 50 дней
Случайные тарифные планы
Random
Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 2,5%
Минимальная сумма инвестиций 10$
Максимальная сумма инвестиций 1500$
Возврат депозита в конце срока
Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 3%
Минимальная сумма инвестиций 25$
Максимальная сумма инвестиций 1000$
Возврат депозита в конце срока
Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 3,5%
Минимальная сумма инвестиций 25$
Максимальная сумма инвестиций 1000$
Возврат депозита в конце срока
Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 4%
Минимальная сумма инвестиций 50$
Максимальная сумма инвестиций 700$
Возврат депозита в конце срока
Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 4,5%
Минимальная сумма инвестиций 50$
Максимальная сумма инвестиций 500$
Возврат депозита в конце срока
Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 5%
Минимальная сумма инвестиций 100$
Максимальная сумма инвестиций 500$
Возврат депозита в конце срока
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The amount of 15 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U247****->U13366977. Memo: Shopping Cart Payment. snow-board.biz.. Date: 16:00 08.02.17. Batch: 163558064.