Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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snow-board.biz - SNOW BOARD

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:52
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,729
Благодарностей: 852
КП: 0.678
snow-board.biz - SNOW BOARD
Я не админ

Старт 8.02.2017

SNOW BOARD

Цитата:
КОМПАНИЯ SNOW BOARD

Наша компания Snow Board, работает на территории горнолыжного курорта Сьерра-Невада. И занимается продажами и выдачей в прокат горнолыжного инвентаря: сноуборды, лыжи, комбинезоны, защитные аксессуары и многое другое. Снаряжение, выдаваемое в прокат, имеет высокое качество и произведено ведущими компаниями мира.
С каждым годом отдыхающих на курорте Сьерра-Невада становится все больше. И тем самым количество наших клиентов увеличивается в прогрессирующем темпе.
С каждым днем мы набираем все большую популярность. И поэтому мы намерены развивать наше дело, тем самым мы предлагаем инвестировать в нашу компанию Snow Board. Инвестиции пойдут на закупки нового горнолыжного инвентаря и улучшение пунктов выдачи.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ SNOW BOARD

Цитата:
Для инвестирования в проекте доступно семь тарифных планов. Основной план, который всегда доступен в личном кабинете и шесть планов, появляются рандомно каждый день, в случайное время. У данных шести планов короткие сроки депозита, ограничения по суммам и лимиты на общую кассу тарифного плана.
Заходите несколько раз в день в личный кабинет и сможете поймать тарифный план с процентами: от 2.5% - до 5%, сроком на 15 дней.

Основной тарифный план

Beginner

Срок вклада: бессрочно
Процент в сутки 2%
Минимальная сумма инвестиций 5$
Максимальная сумма инвестиций 500$
Окупаемость 50 дней

Случайные тарифные планы

Random

Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 2,5%
Минимальная сумма инвестиций 10$
Максимальная сумма инвестиций 1500$
Возврат депозита в конце срока

Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 3%
Минимальная сумма инвестиций 25$
Максимальная сумма инвестиций 1000$
Возврат депозита в конце срока

Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 3,5%
Минимальная сумма инвестиций 25$
Максимальная сумма инвестиций 1000$
Возврат депозита в конце срока

Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 4%
Минимальная сумма инвестиций 50$
Максимальная сумма инвестиций 700$
Возврат депозита в конце срока

Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 4,5%
Минимальная сумма инвестиций 50$
Максимальная сумма инвестиций 500$
Возврат депозита в конце срока

Срок вклада: 15 дней
Процент в сутки 5%
Минимальная сумма инвестиций 100$
Максимальная сумма инвестиций 500$
Возврат депозита в конце срока
Для активных партнеров у нас имеется трехуровневая реферальная программа: 7% - 3% - 1%

Принимает Perfect Money, Payeer, ADVcash

Цитата:
Выплаты ручные до 24 часов
Минималка на вывод 1 $
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Мой вклад

Дата операции: 08 Фев 2017 17:52
ID операции: 303379745
Тип операции: перевод
Магазин: snow-board.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 10.00 $
Сумма получения: 10.00 $

Номер счета в магазине: 83
__________________
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 19:34
#2
Интересующийся
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 58
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: snow-board.biz - SNOW BOARD
Интересные случайные тарифные планы, да и сайт свежо выглядит. Ждем моников.
__________________
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BolshojKush на форуме  
Старый Сегодня, 19:37
#3
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 2,422
Благодарностей: 988
КП: 0.158
Re: snow-board.biz - SNOW BOARD
Попал под 3% на 15 дневный план!)

Депозит!

The amount of 15 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U726....->U13366977. Memo: Shopping Cart Payment. snow-board.biz.. Date: 15:48 08.02.17. Batch: 163555581.
__________________
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fora4ka на форуме  
Старый Сегодня, 19:39
#4
Интересующийся
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 58
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: snow-board.biz - SNOW BOARD
Цитата:
Сообщение от fora4ka Посмотреть сообщение
Попал по 3% на 15 дневный план!)

Депозит!

The amount of 15 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U726....->U13366977. Memo: Shopping Cart Payment. snow-board.biz.. Date: 15:48 08.02.17. Batch: 163555581.
Минималка же вроде 25 прописана под такой план???
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BolshojKush на форуме  
Старый Сегодня, 19:45
#5
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,729
Благодарностей: 852
КП: 0.678
Автор темы Re: snow-board.biz - SNOW BOARD
Цитата:
Сообщение от BolshojKush Посмотреть сообщение
Минималка же вроде 25 прописана под такой план???
Админ видимо в планах опечатался
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 19:46
#6
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 2,422
Благодарностей: 988
КП: 0.158
Re: snow-board.biz - SNOW BOARD
Цитата:
Сообщение от BolshojKush Посмотреть сообщение
Минималка же вроде 25 прописана под такой план???
__________________
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fora4ka на форуме  
Старый Сегодня, 19:51
#7
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Харьковщина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.02.2012
Сообщений: 7,128
Благодарностей: 3,924
КП: 0.046
Re: snow-board.biz - SNOW BOARD
Тоже депнул
The amount of 15 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U247****->U13366977. Memo: Shopping Cart Payment. snow-board.biz.. Date: 16:00 08.02.17. Batch: 163558064.
__________________
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norets на форуме  
Старый Сегодня, 19:56
#8
Топ Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 10,248
Благодарностей: 7,836
КП: 0.142
Re: snow-board.biz - SNOW BOARD
Диз - древняя бабулета
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Alexomsk на форуме  
Старый Сегодня, 20:01
#9
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 144
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Re: snow-board.biz - SNOW BOARD
российские админы, разве дают заработать.
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svetik11 на форуме  
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