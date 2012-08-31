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Швейцарский блокчейн стартап Procivis запускает платформу EGaaS

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Старый Сегодня, 18:49
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Швейцарский блокчейн стартап Procivis запускает платформу EGaaS

Стартап Procivis представил "доказательство концепции" для применения электронного голосования с помощью мобильного телефона. Руководитель стартапа и блокчейн-предприниматель Даниэль Гастайгер (Daniel Gasteiger) говорит, что его цель - "расширение прав и возможностей граждан путем предоставления электронных приложений, построенных вокруг цифровой идентификации и безопасности персональных данных", благодаря объединению распределенной технологии блокчейна с передовым опытом Эстонии в области электронного правительства.

Также, Procivis консультирует Каспар Корьюс (Kaspar Korjus) управляющий директор программы e-Residency в Эстонии. Корьюс считает, что у Procivis уникальный шанс разработать предложения, которые помогут одолеть эти препятствия, повысить уровень оцифровывания во многих странах, расширить права и возможности граждан. Это довольно амбициозно, и он рад быть частью этого проекта.
На мероприятии, организованном Microsoft, Procivis представил свою мобильную систему электронного голосования на основе блокчейна, которая создаст безопасный режим голосования для граждан. Тем не менее, платформа Procivis "намерена предложить больше, чем просто платформу для электронного голосования". Procivis стремится создать приложение с полным спектром услуг государственного управления, включая подачу налоговых деклараций, выписки из кадастрового и коммерческого реестра. Благодаря своим особенностям (безопасное хранение и передача данных) блокчейн стал идеальной технологией для создания такой системы.

Помимо презентации концепции Provicis, также было предоставлено исследование швейцарской консалтинговой фирмы xUpery. Она провела сравнительный анализ между Эстонией и Швейцарией в сфере цифровой эволюции за последние 20 лет. В исследованиии принимали участие политолог Неле Леоск (Nele Leosk), доктор Маарит Штрёбель (Maarit Ströbele) и профессор Александр Трексель (Dr. Alexander Trechsel).
Как показывает исследование, успешное преобразование в цифровую форму общественных услуг требует политической поддержки, партнерства между частным и государственным секторами, а также четкого графика и стратегии для внедрения цифровой идентификации.
Цитата:
"В исследование указаны преимущества подхода Эстонии, которые привели страну к тому, что она стала образцом для подражания в сфере электронного правительства. И несмотря на то, что у нашей страны репутация одной из самых инновационных стран, государственный сектор до сих пор недостаточно оцифрован," -
заявил профессор Трексель.

Даниэль Гастайгер был просто поражен, когда узнал об услугах цифрового государственного сектора Эстонии и сказал:
Цитата:
"Путем привлечения ведущих специалистов в области электронного правительства Эстонии, опыту в сфере блокчейна, нашей целью стало создание платформы, которая может послужить будущей основой электронной демократии по всему миру".
Стартап Procivis был основан в 2016 году, и в настоящее время находится в поисках дополнительных инвестиций для дальнейшего развития.

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