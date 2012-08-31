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Внимание китайского ЦБ к криптовалютам уронило курс битойна

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Внимание китайского ЦБ к криптовалютам уронило курс битойна
8 февраля. FINMARKET.RU - Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) 8 февраля провел встречу за закрытыми дверями с ведущими китайскими платформами криптовалют, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В повестку дня включены вопросы отмывания денег через криптовалюты, включая биткойн.

Курс биткойна в среду падал на 2% из-за сообщений о возобновившемся интересе китайских регуляторов к этой криптовалюте.

К 13:20 мск в среду цена биткойна, рассчитанная по индексу Уинклвосса (Winklevoss Index, Winkdex), опустилась на 1,7%, до немногим более $1028. Winkdex использует курсы биткойна на трех крупнейших квалифицированных биржах криптовалют по объему торгов.

За последние 30 дней объем обмена биткойнов на юани сократились на 33%, свидетельствуют данные посвященного этой валюте веб-сайта Bitcoinity. Три крупнейших биржи криптовалют в Китае BTCC, Huobi и OKCoin с 24 января ввели комиссию на операции с биткойном в размере 0,2% за транзакцию по требованию регуляторов.

За последние 12 месяцев биткойн подорожал более чем на 120%, поскольку инвесторы скупали его в том числе в качестве защиты от ослабления юаня. При этом власти КНР опасались, что биткойн можно использовать для вывода капитала из Китая в обход мер валютного контроля.

По оценке Chainanalysis, с помощью биткойнов в 2016 года из Китая было выведено $2 млрд. Эксперты аналитической фирмы утверждают, что в первой половине 2016 года 42% всех транзакций с биткойнами были осуществлены в Китае.


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