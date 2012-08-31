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Блокчейн как инструмент геополитики на Ближнем Востоке

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Старый Сегодня, 18:22
#1
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Блокчейн как инструмент геополитики на Ближнем Востоке

Сама идея того, что блокчейн – геополитический инструмент, не кажется такой уж незаурядной. Однако если копнуть глубже, то можно наткнуться на необычные вещи, касающиеся интригующего развития социоэкономических и геополитических трендов. Чтобы разобраться в вопросе, лучше всего начать рассмотрение темы с трех основных вопросов – что, где и для чего.

Что?


Банк внедряет международную платежную систему на основе блокчейна. Национальный банк Абу-Даби (NBAD), второй по величине финансовый институт в ОАЭ объявил, что вскоре представит систему международных платежей в режиме реального времени на основе технологии Ripple – это сделает организацию первым банком на Среднем Востоке, который решился на подобный шаг.

Где?


ОАЭ являются шестым по величине источником денежных переводов, осуществляя в год операций на сумму примерно 19 миллиардов долларов (и это при том, что страна находится на 93 месте в мире по размеру населения). Такой объем связан с тем, что 90% всех жителей ОАЭ – экспаты. Большинство из них – относительно низкооплачиваемые работники из Индии, которые помогают удовлетворять постоянно растущий спрос на рабочую силу, увеличивающийся из-за высоких темпов роста инфраструктуры.

Область финансов, технологий, транспорта и энергетики также привлекает большое количество иностранных профессионалов.

Зачем?

Для банков имеет смысл инвестировать в технологию, которая поможет увеличить количество денежных переводов в регионе с высоким процентом международных операций. Исходя из заявлений банка, его цель – предложить клиентам более дешевые переводы и более быстрые платежи. Однако, дело не только в этом.

NBAD уже использует достаточно инновационную структуру денежных переводов. И это при том, что значимость международных платежей в банковском секторе очень велика, инновации в банковском секторе процветают, а цены находятся под жестким давлением из-за высокой конкуренции. Большинство международных платежей занимают менее часа. Но цены на них падают и у банков появляется серьезные причины для снижения собственных издержек. Поэтому, скорее всего, движение в сторону блокчейна больше относится к выгоде банка, чем клиента.
Однако эффект от внедрения подобного нововведения вряд ли будет быстро заметен. Хотя бы потому, что NBAD не планирует полностью переходить на новую систему на основе блокчейна, а хочет внедрить ее в существующую структуру. С подобным решением связаны как риски, так и достаточно серьезные преимущества.

Общая картина


Рост инфраструктуры региона будет продолжаться по крайней мере до Всемирной выставки, которая пройдет в 2020 году. Параллельно будут снижаться прибыли от продажи нефти, что скажется на способности правительства поддерживать тот же уровень расходов. В результате произойдет снижение иммиграционного потока, которое окажет негативное влияние не только доходы банков, но и на ВВП региона, усугубляя общий эффект падением цен на сырьевые товары и переходом на политику международной торговли.

В последнее время организации ОАЭ выказывают все больший интерес в отношении технологии блокчейна и вариантов ее применения. Министерство финансов Дубая, совместно с Международным валютным фондом, является соорганизатором блокчейновой конференции, которая пройдет во второй половине месяца. Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний ОАЭ недавно стала использовать блокчейн для защиты медицинских данных. Фондовая биржа Абу-Даби запустила систему голосования, основанную на блокчейне. А правительство Дубая рассматривает технологию как часть своего проекта Умных городов. И это только те проекты, которые лежат на поверхности.

По сути, последняя инициатива банка – просто часть общего движения в изучении и внедрении многообещающей новой технологии. Из-за того, что будущее страны как глобального энергетического центра пока остается туманным, ОАЭ ищут другие пути для сохранения своего положения на мировом рынке. Расцвет академических и научных исследований, благоприятный налоговый режим и стремление привлечь стартапы в области в финтеха и блокчейна – все это часть глобальной стратегии, которая может сделать Эмираты крупнейшим финансовым и технологическим центром региона.

В случае, если страна преуспеет, можно ожидать большого притока талантов и инвестиций, которые запустят циклический рост денежных вложений, укрепляя международное значение ОАЭ и их актуальность.
Для всех нас подобная стратегия является примером того, что блокчейн – это не только эффективность и инновации. Это также и мощный инструмент, который помогает оказать положительное влияние на рост и благосостояние целой страны.
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