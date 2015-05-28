Роскомнадзор продолжает борьбу с порнографией

На этот раз весь праведный гнев регулятора российского Интернет-пространства почувствовал на себе всемирно известный канадский портал, распространяющий "клубничку", – Brazzers.com.
Блокировка данного сайта в России состоялась на основе решения одного из районных судов Самарской области. Официальную жалобу на деятельность портала подал тамошний прокурор, который указал, что Brazzers нарушает действующее законодательство Российской Федерации, травмируя психику сограждан. Рассмотрев иск чиновника по существу, суд вынес решение о блокировке порно-сайта еще 31 октября 2016 года.
И вот спустя несколько месяцев Роскомнадзор воплотил постановление суда в жизнь. К слову, в судебном решении среди прочего говорится, что ответчик может обжаловать блокировку в судебных инстанциях или "вернуть сайт к жизни", удалив с его страниц запрещенный контент.
Напомним, это не первый случай, когда регулятор блокирует известные порно-ресурсы. Ранее та же участь постигла зарубежные PornHub и YouPorn.
Источник: cy-pr.com