Стартап CarTrade (авто-портал объявлений) привлек $55 млн инвестиций

Стартап авто-портала объявлений CarTrade из Мумбая привлек $55 млн в новом раунде финансирования, который возглавил сингапурский инвестиционный фонд Temasek Holdings. В стартапе, однако, не раскрывают имена других инвесторов, которые приняли участие в этом раунде.
Команда стартапа планирует использовать новое финансирование для расширения сегмента своих услуг. Например компания планирует наладить автокредитование, а также повысить общее качество услуг, предоставляемых потребителям и дилерам.
Ранее стартап уже привлекал средства в размере $ 145 млн от уже существующих инвесторов - инвестиционных фондов Temasek Holdings и Warburg Pincus, а также от нового инвестора венчурного фонда March Capital. Эти инвестиции поступили в январе прошлого года и стартап использовал их для расширения своих услуг, а именно, тогда в стартапе заявили, что полученные инвестиции будут направлены на приобретение стартапа CarWale, который был запущен в ноябре 2015 года.
Обе платформы продолжают работать параллельно и независимо друг от друга. CarWale фокусируется на новых автомобилях, а CarTrade занимается объявлениями купли-продажи подержанных автомобилей.
В настоящее время объединенная компания состоящая из платформ стартапов CarWale и CarTrade утверждает, что ее услугами пользуются более 15 миллионов уникальных пользователей и в базе компании находятся более чем 8000 новых и бывших в употреблении автомобилей.
Также стартап CarTrade предлагает обзоры транспортных средств, предоставляет возможность сравнения автомобилей, а также размещает актуальные новости автомобильной промышленности.
CarTrade конкурирует с такими компаниями предоставляющими подобные услуги, как QuickrCars, которая на своей интернет-платформе предлагает пользователям авто- и мото-объявления по покупке-продаже транспортных средств, их обзоры и авто-новости. Похожие услуги предоставляет и компания GrinarSoft принадлежащая CarDekho, которая приобрела авто-портал Zigwheels в 2015 году, и сумела привлечь $ 5 млн от инвестиционного фонда SAIF partners в июле 2015 года.
Перевод специально для форума MMGP
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