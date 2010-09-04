Криптовалютная биржа OKCoin обвиняется в краже средств пользователей

Правоохранительные органы китайской провинции Хунань получили заявление от криптовалютного трейдера, обвиняющего администрацию биржи OKCoin в краже средств.
Так, по утверждению трейдера, некоторое время назад он зачислил на свой счет, открытый на OKCoin, некоторое количество монет Litecoin, но уже на следующий день обнаружил, что они были проданы без его ведома и указаний. Трейдер считает, что стал объектом успешного взлома учетной записи и обвиняет в этом представителей биржи. Также он утверждает, что IP-адрес, который был использован при взломе, находится на территории Гонконга.
Общая сумма ущерба оценивается в $2,9 тыс.
Отмечается, что это не первый случай, когда биржа OКCoin оказывается в поле зрения правоохранительных органов. Так, летом прошлого года суд Китая вынес постановление о возмещении убытков с родительской компании популярной китайской криптовалютной биржи OKCoin за неправильную регистрацию бизнеса и способствование незаконному отмыванию денег. Речь идет о компании Lekuda, которая управляет базирующейся в Китае OKCoin.cn, и не затрагивает зарегистрированную в Сингапуре международную биржу OKCoin.com, действующую в качестве отдельной компании.
Через несколько месяцев после этого инцидента в СМИ появилась информация о том, что предприниматель и инвестор Роджер Вер намерен отсудить $570 000 у криптовалютной биржи OKCoin за предположительное нарушение условий соглашения относительно разработки сайта bitcoin.com. Предметом спора стал один из параграфов контракта, согласно которому стороны соглашаются на взаимное сотрудничество на протяжении пяти лет. Однако, как утверждает Роджер Вер, OKCoin подделала документ, и теперь в его новой версии содержится возможность расторжения соглашения по истечении шести месяцев.
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