Audiense для платформы потребительского понимания привлекла £3.8 млн инвестиций

Английская компания Audiense из Лондона является поставщиком ПО и для разработки платформы потребительского понимания и привлечения потребителей привлекла £3.8 млн. инвестиций.
Инвестором стал Мел Моррис, бывший председатель King Digital (создатель Candy Crush) и Seed.
Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения масштабов по продажам, маркетинга и для расширения платформы в Северной Америке.
Компания была основана в Испании в 2012 году под названием SocialBro. Джавьер Бурон является генеральным директором компании Audiense и Альфредо Артилес, технический директор компании. Audiense предоставляет платформу, которая обеспечивает потребителей пониманием и взаимодействием за счет сочетания социальных данных, когнитивной науки и традиционного маркетинга. Ее решения позволяют брендам и агентствам создавать идеи, приобретать новых клиентов и поставлять маркетинговые результаты от автоматического обмена сообщениями и до выполнения рекламы компаний.
Audiense сотрудничает с Twitter, официальным партнером для анализа и рекламы, работает с широким спектром корпоративных клиентов, в том числе спортивных брендов и футбольных клубов премьер-лиги, крупными издателями новостей, ведущими цифровыми агентствами, маркетингом одежды, музыкальными брендами, а также с правительством Великобритании. В компании работают более 50 человек с расположенными офисами в Лондоне, Великобритания и Кордова, Испания.
Audiense является платформой для крупных организаций и предприятий. Платформа обеспечивает уникальный анализ потребителей и возможности привлечения потребителей. Платформа Audiense состоит из трех элементов: Audiense Architect, Audiense Insight, Audiense Connect. Четкое определенные решение платформы помогает найти новых клиентов и собрать базу данных аудитории.
Audiense Community Manager для малого бизнеса, расширяет свою социальную сферу на основе понимания сообщества и привлечения людей. Состоит из: сообщества аналитики и управления, управления кампаниями (включая рекламные объявления) и прослушивания. Это платформа для общения с людьми, которые любят свой бизнес.
Перевод специально для mmgp.ru