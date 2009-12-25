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140 организаций, банков и госучреждений по всему миру подверглись кибератакам

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Старый Сегодня, 17:19
#1
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Имя: Владимир
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140 организаций, банков и госучреждений по всему миру подверглись кибератакам

Лаборатория Касперского сообщила о том, что 140 организаций в 40 странах подверглись кибератакам неизвестной группировки.

В компании отметили, что банки, телекоммуникационные компании и правительственные учреждения в 40 странах мира, в том числе семь российских организаций, стали жертвами «незаметных» целевых атак. Группировка до сих пор остается активной.

Лаборатория Касперского выяснила, что для проникновения в корпоративные сети, как минимум, 140 организаций киберпреступники использовали легитимное ПО, а вредоносные файлы хранили в памяти системы, не оставляя никаких следов на жестких дисках.

Эксперты «Лаборатории Касперского» вышли на след новой неизвестной кибергруппировки в конце 2016 г. Тогда один из банков в СНГ обратился в компанию с просьбой расследовать подозрительную активность в своей сети.

«В памяти сервера банка было обнаружено ПО для тестирования на проникновение Meterpreter, которое в настоящее время часто используется во вредоносных целях», – отмечают в Лаборатории Касперского.

Хакеры внедрили в эту программу вредоносный код и использовали ее, чтобы свободно собирать пароли системных администраторов. Конечной целью злоумышленников, скорее всего, было получение доступа к финансовым процессам банка, полагают эксперты.

Расследование инцидента показало, что подобные атаки осуществлялись по всему миру. Механизм, когда вредоносный код «упаковывается» в легитимный софт, позволяет хакерам остаться незамеченным при проверке программ по «белому списку» (когда в системе можно запускать только официальные программы проверенных производителей). При этом вредоносный софт присутствует лишь в памяти самой системы, и доказательств атаки не остается.

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pilot10 вне форума  
Старый Сегодня, 18:14
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 5,748
Благодарностей: 8,715
КП: 0.205
Re: 140 организаций, банков и госучреждений по всему миру подверглись кибератакам
А куда смотрит Лаборатория Касперского, если так легко внедрить вредоносный код, не успевают они за кибер преступниками угнаться.
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Метки
банк, хакеры
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