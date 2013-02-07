Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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skyglobal.cc - SkyGlobal

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 17:18
#1
Специалист
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 894
Благодарностей: 147
КП: 0.314
skyglobal.cc - SkyGlobal

Я не админ\владелец проекта

Представляю вашему вниманию сервис занимающийся мобильной связью SkyGlobal.cc

Дата старта : 06.02.2017

Платёжные системы: PAYEER,Perfect ,BTC, LTC, Doge

Легенда:
Цитата:
SkyGlobal – проект, занимающийся мобильной связью, мы обеспечиваем соединения между Европой и странами СНГ через наш софт, что позволят уменьшить затраты на разговоры в несколько раз.

Сервис предоставляет 3 вида заработка.

1) Установка софта на ваш мобильный телефон.

После авторизации в установленном приложении, на ваш мобильный будут поступать звонки или, как правильно сказать, соединения, то есть это вызов на 1-2 секунды, после чего соединения перенаправляется с вашего мобильного на наши серверы или на ПК пользователей, которые предпочли установить SkyGlobal на свой ПК

В данный момент доступна версия только для OS Android.

Для получения вознаграждения приложение должно быть активно.

2) Установка софта на ваш ПК.

После установки необходимо авторизоваться в программе на вашем ПК, после чего вы начнете получать соединения на ваш ПК. Вы не будете слышать или видеть разговор, вы сможете наблюдать только счетчик времени разговора и зачисления денежного вознаграждения на ваш Баланс. Соответственно, чем больше трафика ПК вы купили - тем чаще идут соединения через ваш ПК, увеличивая ваш доход. Программа также настраивается по умолчанию, чтобы не мешать вам работать за вашим ПК.

В данный момент доступна версия только для OS Windows.

Для получения вознаграждения приложение должно быть активно.

3) Аренда наших серверов.

Вам не придется устанавливать программу на ПК или мобильный.

После покупки трафика ПК или Мобильного трафика, или и того, и другого, вы переходите в раздел «Аренда сервера», жмете кнопку «аренда», и денежные вознаграждения зачисляются на ваш баланс без участия программы SkyGlobal.
(Если вы арендуете сервер, то авторизоваться через ПК или мобильный не получится.
Для того, чтобы авторизоваться через программу, вам необходимо в разделе «Аренда сервера», нажать кнопку «Сбросить» и вы можете использовать версию для ПК или смартфона.
Аренда сервера платная, стоимость аренды сервера - 10% от дохода но не более чем 0.1 $ в сутки за каждые 24 часа использования сервера.

Стоимость списывается с вашего суточного заработка.
План:


от 1% до 1.3% в день

Бонус на старте :
Мобильный и ПК трафик по 5$ каждый



Партнерка:
Одноступенчатая партнерская программа. 4% от суммы покупки трафика вашего реферала.

Вывод:

Обработка выплат до 24 часов.
Минимальная сумма для вывода: btc: 0.001, ltc: 0.1, doge: 1500, 0.5$


Домен и SSL :

Скрины







Мой вклад в проект:
gutov на форуме  
Старый Сегодня, 17:29
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 38
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: skyglobal.cc - SkyGlobal
Чет не хочется, чтоб трезвонили
__________________
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WINDOF вне форума  
Старый Сегодня, 17:56
#3
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,601
Благодарностей: 771
КП: 0.458
Re: skyglobal.cc - SkyGlobal
Выплаты моментальные (судя по баннеру) или ручные (судя по посту ТС)
__________________
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cerega319 на форуме  
Старый Сегодня, 18:03
#4
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 3,274
Благодарностей: 3,300
КП: 0.009
Re: skyglobal.cc - SkyGlobal
Бред - я должен скачивать какую-то заразу и ещё платить за это
__________________
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Сергей Горин на форуме  
Старый Сегодня, 18:07
#5
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 36,007
Благодарностей: 38,874
Записей в блоге: 11
КП: 0.091

награды Волшебный горшочек 
Re: skyglobal.cc - SkyGlobal
Цитата:
Сообщение от Сергей Горин Посмотреть сообщение
скачивать какую-то заразу
Ключевое слово зараза, вирус, троян!
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 18:11
#6
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 809
Благодарностей: 130
КП: 0.156
Попробую

__________________
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antow на форуме  
Старый Сегодня, 18:18
#7
Любитель
 
Имя: Артем Беляков
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.03.2016
Сообщений: 175
Благодарностей: 23
КП: 0.000
Re: skyglobal.cc - SkyGlobal
Нет, ну все проекты конечно хороши. Выбирай на вкус!

Но верификация и скачка на свой комп "имплантанты" - это перебор!
Нужно быть очень отчаенным вкладчиком что бы неизвестный софт себе в комп качать...

p.s: Обращение к администратору : Форма обратной связи видимо не работает.
Ну а так, желаю проекту удачи! В добрый путь!

__________________
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100% Рефбек как всегда от меня!
DONCORLEONE на форуме  
Старый Сегодня, 18:27
#8
Специалист
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 894
Благодарностей: 147
КП: 0.314
Автор темы Re: skyglobal.cc - SkyGlobal
Цитата:
Сообщение от cerega319 Посмотреть сообщение
Выплаты моментальные (судя по баннеру) или ручные (судя по посту ТС)
Информация взята с самого сайта, точно пока сказать не могу, на минимальный вывод еще не набежало.
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Ключевое слово зараза, вирус, троян!
Цитата:
Сообщение от DONCORLEONE Посмотреть сообщение
Нет, ну все проекты конечно хороши. Выбирай на вкус!

Но верификация и скачка на свой комп "имплантанты" - это перебор!
Нужно быть очень отчаенным вкладчиком что бы неизвестный софт себе в комп качать...

p.s: Обращение к администратору : Форма обратной связи видимо не работает.
Ну а так, желаю проекту удачи! В добрый путь!
Не качайте, кто вам не дает, «аренда сервера» в помощь. Я и заморачиватся со скачками не стал зачем оно мне?
А уж вирус там или нет не качал не знаю.
gutov на форуме  
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