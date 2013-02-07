skyglobal.cc - SkyGlobal

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
SkyGlobal – проект, занимающийся мобильной связью, мы обеспечиваем соединения между Европой и странами СНГ через наш софт, что позволят уменьшить затраты на разговоры в несколько раз.
Сервис предоставляет 3 вида заработка.
1) Установка софта на ваш мобильный телефон.
После авторизации в установленном приложении, на ваш мобильный будут поступать звонки или, как правильно сказать, соединения, то есть это вызов на 1-2 секунды, после чего соединения перенаправляется с вашего мобильного на наши серверы или на ПК пользователей, которые предпочли установить SkyGlobal на свой ПК
В данный момент доступна версия только для OS Android.
Для получения вознаграждения приложение должно быть активно.
2) Установка софта на ваш ПК.
После установки необходимо авторизоваться в программе на вашем ПК, после чего вы начнете получать соединения на ваш ПК. Вы не будете слышать или видеть разговор, вы сможете наблюдать только счетчик времени разговора и зачисления денежного вознаграждения на ваш Баланс. Соответственно, чем больше трафика ПК вы купили - тем чаще идут соединения через ваш ПК, увеличивая ваш доход. Программа также настраивается по умолчанию, чтобы не мешать вам работать за вашим ПК.
В данный момент доступна версия только для OS Windows.
Для получения вознаграждения приложение должно быть активно.
3) Аренда наших серверов.
Вам не придется устанавливать программу на ПК или мобильный.
После покупки трафика ПК или Мобильного трафика, или и того, и другого, вы переходите в раздел «Аренда сервера», жмете кнопку «аренда», и денежные вознаграждения зачисляются на ваш баланс без участия программы SkyGlobal.
(Если вы арендуете сервер, то авторизоваться через ПК или мобильный не получится.
Для того, чтобы авторизоваться через программу, вам необходимо в разделе «Аренда сервера», нажать кнопку «Сбросить» и вы можете использовать версию для ПК или смартфона.
Аренда сервера платная, стоимость аренды сервера - 10% от дохода но не более чем 0.1 $ в сутки за каждые 24 часа использования сервера.
Стоимость списывается с вашего суточного заработка.
План:
от 1% до 1.3% в день
Бонус на старте :
Мобильный и ПК трафик по 5$ каждый