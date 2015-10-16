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Теперь поедим? Государство обещает населению бесплатные продукты

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Теперь поедим? Государство обещает населению бесплатные продукты
Минпромторг запускает проект продуктовых карточек, а Минздрав обещает развернуть сеть бесплатных диетических столовых.
В качестве продовольственной поддержки гражданам будут начислять на специальные карты баллы, за которые можно получить продукты отечественного производства: свежие овощи и фрукты, мясо и молоко, птицу и рыбу, а также саженцы и семена. Об этом членам партии «Единая Россия» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр уточнил, что это не накопительные система, и люди, получившие «эквиваленты денежных средств», будут обязаны их потратить только в тот месяц, когда их начислили.

Мантуров считает, что таким образом можно будет помочь не только российскому агропрому, но и тем, кто «не может себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи и другое». По оценке главы министерства, такую помощь могут получить около 15 миллионов человек, среди которых будут пенсионеры, многодетные семьи, студенты и школьники. «Это мотивация приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, кто занят в агропромышленном секторе. Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — заявил он. По словам главы Минпромторга, при разработке программы учитывался зарубежный опыт. На ее реализацию понадобится 140 миллиардов рублей.

Чуть раньше Минздрав России представил проект стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). Одной из главных задач этот документ называет «формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и (или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума)».

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