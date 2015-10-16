Теперь поедим? Государство обещает населению бесплатные продукты

Минпромторг запускает проект продуктовых карточек, а Минздрав обещает развернуть сеть бесплатных диетических столовых.
В качестве продовольственной поддержки гражданам будут начислять на специальные карты баллы, за которые можно получить продукты отечественного производства: свежие овощи и фрукты, мясо и молоко, птицу и рыбу, а также саженцы и семена. Об этом членам партии «Единая Россия» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр уточнил, что это не накопительные система, и люди, получившие «эквиваленты денежных средств», будут обязаны их потратить только в тот месяц, когда их начислили.
Мантуров считает, что таким образом можно будет помочь не только российскому агропрому, но и тем, кто «не может себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи и другое». По оценке главы министерства, такую помощь могут получить около 15 миллионов человек, среди которых будут пенсионеры, многодетные семьи, студенты и школьники. «Это мотивация приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, кто занят в агропромышленном секторе. Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — заявил он. По словам главы Минпромторга, при разработке программы учитывался зарубежный опыт. На ее реализацию понадобится 140 миллиардов рублей
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Чуть раньше Минздрав России представил проект стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). Одной из главных задач этот документ называет «формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и (или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума)».
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