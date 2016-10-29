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Услуги бизнес-консультирования: инвесторам и соискателям (инвестиций)
Предлагаю услуги бизнес-консультанта.
Реальный опыт в собственном бизнесе с 1997 года.
Широчайший спектр вопросов: от особенностей регистрации новой фирмы (предприятия) до оптимизации финансовых схем и работы на международных рынках.
Различные схемы работы: разовые консультации, аудит проектов, анализ текущей деятельности, подготовка документации, индивидуальные схемы, оптимизация и т.д.
Привлечение инвестиций в проекты: от анализа бизнес-идеи (нового проекта или оправданности «расширения производства») до подбора инвестора.
Индивидуальная работа с клиентом.
Нет нерешаемых задач – обращайтесь, найдём оптимальное решение.