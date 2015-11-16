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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,953 Благодарностей: 588 КП: 0.136

Стартап Chatbooks привлёк $11,5 млн в проект по печати фотоальбомов на автопилоте



В интернете есть много сервисов по печати фотографий и пошло это начиная с эры доткомов (т.е. компаний работающих полностью в интернете) таких, как компания Shutterly до сервисов, которые запускались уже через годы компаниями Apple, Amazon, Costco и Walgreens. Стартапы в этой области также появляются неожиданно и это не удивительно, с учетом того, что всё большее количество людей пользуется данными услугами благодаря распространению смартфонов и социальных медиа. И как сообщается, только что стартап по фотопечати под названием Чатбукс (



Услуги по фотопечати конкурентов Чатбукса таких как: Blurb, Mpix, Snapfish, Picaboo, Sincerely и Groovebook предоставляют для пользователей инструменты дизайна, фотобумагу высшего качества и возможность отправлять напечатанные фотографии своим близким по почте. Однако Чатбукс сосредоточил свои усилия на том, чтобы позволить своим пользователям разрабатывать прекрасные фотоальбомы, праздничные открытки или другую печатную продукцию. Их приложение позволяет пользователям создавать собственные фотоальбомы из фотографий, которые уже были размещены ими Instagram, Facebook, Google Photos или просто хранились в фотоальбомах.



Пользователи сервиса Чатбукс могут выбрать опцию одноразовой фотопечати или подписаться на сервис, который на определенных отрезках времени автоматически распечатывает ваши любимые и наиболее лучшие фотографии в фотоальбомы в мягком или твердом переплетах. Также со временем, Чатбукс расширил свои сервисы от распечатки просто фотоальбомов до печатной графики и праздничных открыток. Этот стартап работает в партнерстве с продавцами канцелярских товаров, как например, Rifle Paper Co., чтобы можно было предложить пользователям некоторые продукты и премиум-класса и в классическом дизайне.



И как заявила замужняя пара, которая и организовала этот стартап Чатбукс г-н Нейт и г-жа Ванесса Куигли (Quigley), то они намеренны использовать полученное финансирование для разработки новых продуктов и на расширение своего присутствия как на рынке в США, так и на международных рынках. На самом деле эта пара зажглась энтузиазмом создания Чатбукса, когда г-жа Ванесса Каугли одно время тратила слишком много своего времени на выборку цифровых фотографий своих 7 детей для их дальнейшей печати в различные фотоальбомы или на праздничные открытки.



Генеральный директор стартапа г-н Нейт Куигли выразился по этому поводу следующим образом: "Первоначальным озарением Ванессы было то, что есть что-то такое в тех фотографиях, которые она держала в своих руках... Это как сидеть наедине с самим собой и рассматривать фотоальбом без всяких подписей в нём или просто рассматривать фотоленку на свет - и как бы вас не сфотографировали, важно что вы остались как бы на странице. Поэтому мы просто говорим, что наше приложение было разработано для того, чтобы "помочь людям держаться за то, что имеет самое большее значение для вас".



Поскольку создание видеофильмов и гифок в настоящее время также просто как и фотографирование, то Чатбукс планирует использовать часть своего нового раунда финансирования для разработки продуктов, которые помогут пользователям превратить свои видеоматериалы в фотоальбомы. В какой форме всё это будет сделано, то пока г-н Нейт не уточнил. Эта компания, которая основана в г. Прово (штат Юта, США) имеет в своем штате около 40 сотрудников работающих сегодня на полный рабочий день, а также она будет использовать полученное финансирование для найма дополнительного персонала.



Господин Энди Дент (Andy Dent) из компании Aries Capital Partners’ в интервью изданию TechCrunch рассказал, что обычно его фирма не финансирует проекты связанные с потребительскими технологиями. Но в случае с Чатбуксом ими было сделано исключение из-за большого спроса на данное приложение. Он сказал следующее: "Будь то бабушки или дедушки, ваши родители или ваши юные однокурсники из колледжа, все сохраняют фотографии тех дней. Однако, мы держим так много фотографий, что почти не можем наслаждаться ими, как мы это делали ранее как разворачивали эти рулоны пленки. Стартап Чатбукс вовзращает нам это удовольствие, причём не беря с нас стоимость своих услуг втридорога".



Он также надеется, что Чатбукс удержит свой фокус на простом пользовательском интерфейсе и на доступной по цене, но высокого качества продукции. Кроме того, он похвалил Чатбукс по поводу их успехов в привлечении новых пользователей на их сервис, которые никогда еще не пользовались фото-полиграфическими услугами ранее. И как подтвердил, владелец сервиса г-н Куигли - действительно, сейчас почти половина пользователей сервиса соответствует этому статусу.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/589afde193eeb В интернете есть много сервисов по печати фотографий и пошло это начиная с эры доткомов (т.е. компаний работающих полностью в интернете) таких, как компания Shutterly до сервисов, которые запускались уже через годы компаниями Apple, Amazon, Costco и Walgreens. Стартапы в этой области также появляются неожиданно и это не удивительно, с учетом того, что всё большее количество людей пользуется данными услугами благодаря распространению смартфонов и социальных медиа. И как сообщается, только что стартап по фотопечати под названием Чатбукс ( Chatbooks ) привлёк 11,5 млн долл. США в новом раунде финансирования, которые он направит на своё развитие. Средства поступили от компании Aries Capital Partners и таким образом общий объем финансирования стартапа Чатбукс достиг суммы в 20 млн долл. США.Услуги по фотопечати конкурентов Чатбукса таких как: Blurb, Mpix, Snapfish, Picaboo, Sincerely и Groovebook предоставляют для пользователей инструменты дизайна, фотобумагу высшего качества и возможность отправлять напечатанные фотографии своим близким по почте. Однако Чатбукс сосредоточил свои усилия на том, чтобы позволить своим пользователям разрабатывать прекрасные фотоальбомы, праздничные открытки или другую печатную продукцию. Их приложение позволяет пользователям создавать собственные фотоальбомы из фотографий, которые уже были размещены ими Instagram, Facebook, Google Photos или просто хранились в фотоальбомах.Пользователи сервиса Чатбукс могут выбрать опцию одноразовой фотопечати или подписаться на сервис, который на определенных отрезках времени автоматически распечатывает ваши любимые и наиболее лучшие фотографии в фотоальбомы в мягком или твердом переплетах. Также со временем, Чатбукс расширил свои сервисы от распечатки просто фотоальбомов до печатной графики и праздничных открыток. Этот стартап работает в партнерстве с продавцами канцелярских товаров, как например, Rifle Paper Co., чтобы можно было предложить пользователям некоторые продукты и премиум-класса и в классическом дизайне.И как заявила замужняя пара, которая и организовала этот стартап Чатбукс г-н Нейт и г-жа Ванесса Куигли (Quigley), то они намеренны использовать полученное финансирование для разработки новых продуктов и на расширение своего присутствия как на рынке в США, так и на международных рынках. На самом деле эта пара зажглась энтузиазмом создания Чатбукса, когда г-жа Ванесса Каугли одно время тратила слишком много своего времени на выборку цифровых фотографий своих 7 детей для их дальнейшей печати в различные фотоальбомы или на праздничные открытки.Генеральный директор стартапа г-н Нейт Куигли выразился по этому поводу следующим образом: "Первоначальным озарением Ванессы было то, что есть что-то такое в тех фотографиях, которые она держала в своих руках... Это как сидеть наедине с самим собой и рассматривать фотоальбом без всяких подписей в нём или просто рассматривать фотоленку на свет - и как бы вас не сфотографировали, важно что вы остались как бы на странице. Поэтому мы просто говорим, что наше приложение было разработано для того, чтобы "помочь людям держаться за то, что имеет самое большее значение для вас".Поскольку создание видеофильмов и гифок в настоящее время также просто как и фотографирование, то Чатбукс планирует использовать часть своего нового раунда финансирования для разработки продуктов, которые помогут пользователям превратить свои видеоматериалы в фотоальбомы. В какой форме всё это будет сделано, то пока г-н Нейт не уточнил. Эта компания, которая основана в г. Прово (штат Юта, США) имеет в своем штате около 40 сотрудников работающих сегодня на полный рабочий день, а также она будет использовать полученное финансирование для найма дополнительного персонала.Господин Энди Дент (Andy Dent) из компании Aries Capital Partners’ в интервью изданию TechCrunch рассказал, что обычно его фирма не финансирует проекты связанные с потребительскими технологиями. Но в случае с Чатбуксом ими было сделано исключение из-за большого спроса на данное приложение. Он сказал следующее: "Будь то бабушки или дедушки, ваши родители или ваши юные однокурсники из колледжа, все сохраняют фотографии тех дней. Однако, мы держим так много фотографий, что почти не можем наслаждаться ими, как мы это делали ранее как разворачивали эти рулоны пленки. Стартап Чатбукс вовзращает нам это удовольствие, причём не беря с нас стоимость своих услуг втридорога".Он также надеется, что Чатбукс удержит свой фокус на простом пользовательском интерфейсе и на доступной по цене, но высокого качества продукции. Кроме того, он похвалил Чатбукс по поводу их успехов в привлечении новых пользователей на их сервис, которые никогда еще не пользовались фото-полиграфическими услугами ранее. И как подтвердил, владелец сервиса г-н Куигли - действительно, сейчас почти половина пользователей сервиса соответствует этому статусу.Перевод специально для mmgp.ru источник

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