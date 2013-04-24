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privatefx - барыжит данными клиентов
Контора privatefx.com полностью разочаровала меня.
Я там регистрирован, так сказать, "уникальными данными". а именно номер телефона + имя фамилия. Такими данными больше ничего не был регистрирован.
Обе звонящие на вопрос "откуда у вас мой номер", сказали, что наши партнеры передали.
Первый раз звонил какой то тип, до нового года. Втирал мне какой то дичь. типа какая то брокерская контора, предлагает свои услуги. На вопрос "нет, не хочу ничего", упорно продолжают диалог. кое как отвязался. потом гуглил название конторы и оказался сплошные негативы.
А сегодня звонит вообще другая контора, который действует с 03.02.2017г. , представились как "OKOINVEST" , называли мои персональные данные, что указаны на сайте FX, очень агрессивном тоне начали мне опять втирать.
типа все эти FX, Alpari фигня, мы вам даем доступ к американским биржам и поможем все сделать так, что из 1000$ максимум 10$ теряли. Из самого начала разговора я отказывался и пытался вежливо быть, в конце они уже начали чуть ли не оскорблять мне, типа "что вы за человек, если даже 250$ нету для инвестиции".. ну и я начал не перебирать слова, после чего этот горе-менеджер просто сбросил трубку.
На что рассчитывают это био-мусор, которые не имея никакой репутации, никаких контактных данных на их сайте (даже e-mail адреса нету) хотят инвесторам "оказать отличные идеи", при этом оскорбляя им?
После чего имел диалог с поддержкой FX, которые естественно отказались от утечки данных и передачи персональных данных 3х лиц.
Возможно вам тоже звонили уже или позвонят скоро. Имейте ввиду откуда растут ноги.