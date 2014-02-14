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Заработок на вводе капчи для новичков

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В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
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Старый Сегодня, 15:42
#1
Интересующийся
 
Имя: Даниил
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 08.02.2017
Сообщений: 25
Благодарностей: 0
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Заработок на вводе капчи для новичков
Приветствую всех участников форума. Сегодня я хочу поговорить про заработок для новичков.
Раньше когда я только начал зарабатывать в интернете я начинал с буксов. Но на буксах много не заработаешь, а времени потратишь много. Поэтому я искал альтернативу. Это был заработок на сайте rucaptcha.com. Для того, что бы зарабатывать - нужен только компьютер и клавиатура. Смысл ввода капчи в том, что есть множество картинок, которые не могут быть распознаны автоматически и вебмастера готовы платить за распознавание. Всё, что вам нужно - это правильно ввести текст с картинки (с капчи). За каждый ввод вы получаете от 5 до 10 копеек. Через программу это 6 копеек за капчу.
Что бы начать работать, Вам нужно лишь зарегистрироваться в сервисе, а потом нажать "начать работать". После чего пройти обучение и скачать программу(т.к. в программе платят больше) также на сервисе действует хорошая партнёрская программу, я ей пользуюсь более 5 лет.
Если кому интересно попробовать, ссылка будет у меня в подписи.
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