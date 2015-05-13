Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,821 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стаптап VisCardia привлек $12,5 млн. для лечения сердечной недостаточности человека

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:40
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,855
Благодарностей: 1,083
КП: 0.123
Стаптап VisCardia привлек $12,5 млн. для лечения сердечной недостаточности человека



Стартап VisCardia Inc, расположенный в Портленде (штат Орегон) привлёк $12,5 миллионов финансирования в раунде B для развития нового метода лечения хронической сердечной недостаточности.

Инвестиционный раунд возглавил венчурный фонд Kinetic Capital Partners, который вкладывает в стартапы более поздней стадии.

Совместно с генеральным директором Петером Бауэром, компания VisCardia Inc разработала вживляемое в тело человека устройство, которое бесперебойно стимулирует грудную мускулатуру, чтобы механическим путём участить сердечный цикл и диастолическую дисфункцию сердца. Подобная терапия разработана для людей с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса (ФВ) и нормальной желудочковой электрической проводимости (импульса).

К компании VisCardia Inc присоединился доктор-кардиолог Майкл Мирро, который сертифицирован комитетом кардиологов Индианы, работал в американском университете кардиологии и стоит в Американская ассоциация сердца. Также Майкл Мирро уже более 20 лет специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях и сердечной электрофизиологии, провёл более 100 исследований и написал более 40 научных материалов.

Также напомню, что в июне 2016 года стартап VisCardia Inc привлек $400 тыс. от местных бизнес-ангелов в первом предпосевном финансировании.

Специально для MMGP.RU
Уникальность eTXT
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
|Обзор партизана Criaton.com! |Bestinvestor.ru - Подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль!
Alcest вне форума  
Ответить
Метки
венчурный фонд, привлечение инвестиций, стартап, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Oxford BioTherapeutics привлек $ 10 млн на разработку антител для лечения рака Alcest Горячие новости 0 27.01.2017 17:03
SiteOne Therapeutics для лечения острой и хронической боли привлек $15 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.01.2017 22:32
Разработчик новой терапии для лечения ПМС Asarina Pharma привлек €7 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 6 16.11.2016 11:42
Стартап Rigontec, разработавший новый метод лечения раковых опухолей, привлек €15 млн CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 6 13.11.2016 20:08
Разработчик методов лечения аутоиммунных заболеваний AnTolRx привлек $4 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.09.2016 12:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Leodum
ПАММ-счет wealth:25040 (ForexTrend)
От Leodum в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
До конца 2016 года в Украине могут закрыть еще до 15 банков
От prada99 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
ПАММ-счет 707427: eduen (Forex Trend)
От Irica в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар vvvv
Diamond Investment Group Ltd рефбек 100% diamond-investgroup.com
От vvvv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Firstinvestgold - www.firstinvestgold.com
От dalompasd в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ElarGroup3
США выделят Украине еще более $660 млн финансовой помощи
От ElarGroup3 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube