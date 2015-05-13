Стаптап VisCardia привлек $12,5 млн. для лечения сердечной недостаточности человека

Стартап VisCardia Inc, расположенный в Портленде (штат Орегон) привлёк $12,5 миллионов финансирования в раунде B для развития нового метода лечения хронической сердечной недостаточности.
Инвестиционный раунд возглавил венчурный фонд Kinetic Capital Partners, который вкладывает в стартапы более поздней стадии.
Совместно с генеральным директором Петером Бауэром, компания VisCardia Inc разработала вживляемое в тело человека устройство, которое бесперебойно стимулирует грудную мускулатуру, чтобы механическим путём участить сердечный цикл и диастолическую дисфункцию сердца. Подобная терапия разработана для людей с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса (ФВ) и нормальной желудочковой электрической проводимости (импульса).
К компании VisCardia Inc присоединился доктор-кардиолог Майкл Мирро, который сертифицирован комитетом кардиологов Индианы, работал в американском университете кардиологии и стоит в Американская ассоциация сердца. Также Майкл Мирро уже более 20 лет специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях и сердечной электрофизиологии, провёл более 100 исследований и написал более 40 научных материалов.
Также напомню, что в июне 2016 года стартап VisCardia Inc привлек $400 тыс. от местных бизнес-ангелов в первом предпосевном финансировании.
Специально для MMGP.RU
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