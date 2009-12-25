Европейский финансовый регулятор не будет ужесточать контроль над технологией блокчей

Европейская организация по ценным бумагам и рынкам заявила о преждевременности введения новых регуляторных правил для блокчейна. Об этом сообщает Reuters.
7 февраля представителями Европейской организации по ценным бумагам и рынкам (ESMA) был опубликован доклад о полуторагодичном исследовании передовых технологий, комментирующий введение новых регуляторных актов в отношении технологии блокчейн.
Так, представители ESMA считают, что на нынешнем уровне развития технологии и ее адаптации рынком введение каких-либо новых правил преждевременно, что не отменяет усиление контроля в будущем. При этом использование технологии не освобождает компании от необходимости соответствовать регуляторным актам, направленным на сохранение финансовой стабильности и нормальное функционирование финансовых рынков.
«ESMA считает, что данная технология находится в процессе постоянного развития и примеры практического ее применения количественно ограничены», — говорится в докладе.
Вместе с тем агентство призывает участников рынка к созданию блокчейн-решений в сфере интероперабельности и стандартизации. Это может в дальнейшем послужить базисом для создания регуляторного поля.
«ESMA продолжит наблюдение за внедрением технологий распределенного реестра, чтобы вмешаться в случае необходимости», — заявили представители агентства.
Напомним, что в конце ноября прошлого года представители ESMA анонсировали получение полномочий по осуществлению «ограничительных» мер в отношении новых финансовых технологий, включая технологию блокчейн. Однако уже тогда было высказано мнение о том, что такие шаги будут преждевременными, так как уровень развития технологии не достиг того уровня, когда требуется активное вмешательство регуляторных органов.
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