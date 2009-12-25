Через два месяца Биткойн будет признан легальным способом оплаты в Японии

Законопроект о криптовалютах в Японии недавно прошел через период проведения консультаций с общественностью и вступит в силу в апреле.
С момента создания биткойна его правовое положение в Японии не было ясно. Первый законопроект, содержащий положения о виртуальных валютах, включая Биткойн, вносит изменения в существующие законы “о платежных услугах” и “о предотвращении передачи преступных доходов”.
Специальный советник фирмы Anderson Mori & Tomotsune Кен Каваи, который провел многочисленные выступления по правовым вопросам регулирования виртуальных валют в Японии, рассказывает:
“Решение о пересмотре Закона о платежных услугах, в котором изложены основные положения о регулировании виртуальной валюты, было принято в июне прошлого года”.
Проекты детальных правил и руководств были опубликованы в декабре, и 27 января завершился период проведения консультаций с общественностью по законопроекту. Новые правила вступят в силу в апреле 2017 года.
Новый законопроект определяет виртуальные валюты, включая Биткойн, легальным способом оплаты в Японии, с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также для защиты пользователей.
Хотя законопроект признает криптовалюты новым способом оплаты, все же они не классифицируются как “валюты”.
“В новых правилах проводится четкое разграничение между виртуальной валютой и обычной валютой. Несмотря на это, признание Биткойна легальным положительно скажется на принятии его гражданами Японии и значительно облегчит использование виртуальных валют в стране”, – считает Каваи.
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