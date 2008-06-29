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Определение самого вероятного события.

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Старый Сегодня, 15:02
#1
Интересующийся
 
Возраст: 46
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 21
Поблагодарили: 3 раз
КП: 0.000
Определение самого вероятного события.
У букмекера перед игроком всегда есть преимущество – его гарантированная маржа, а значит, как бы игрок не делал ставки он всегда в проигрышной ситуации. Но эту безнадежную ситуацию все же можно чуть-чуть улучшить. Нужно находить в своей любимой букмекерской конторе (БК) самые вероятные события с неплохими коэффициентами и по ним принимать решения. Как определить что событие П1 очень вероятно? Да простым сравнением его с коэффициентами в других БК. Например: в вашей любимой БК П1=2.82, а
в БК2 П1=2.55,
в БК3 П1=2.70,
в БК4 П1=2.77,
в БК5 П1=2.565.
в БК6 П1=2.60.
в БК7 П1=2.46.
в БК8 П1=2.70.
в БК9 П1=2.40.
и.т.д.

Чем больше разница между коэффициентами вашей любимой БК и остальными БК, тем вероятнее событие П1. Если десять аналитиков утверждают одно, а один другое, то вероятней всего десять будут правы, а один нет, конечно, это не 100% метод определения исхода, но все же, этот простой подход улучшит Ваши результаты на длинных дистанциях, главное не делать ставки большими частями, максимум 5% от депозита, но лучше 1-2% и рассматривать проигрыш как арендную плату за пользование рабочего места.
__________________
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koefficienty на форуме  
Старый Сегодня, 15:09
#2
Профессионал
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,406
Благодарностей: 777
КП: 0.053

награды Волшебный горшочек 
Re: Определение самого вероятного события.
Цитата:
Сообщение от koefficienty Посмотреть сообщение
У букмекера перед игроком всегда есть преимущество – его гарантированная маржа
Маржа даёт преимущество буку там, где правильная линия. Разве мешает маржа выносить фон, бетсити и бет365, кучу прочих гамнобетов? И напротив, обыграть на дистанции пинуклю, где маржа относительно небольшая, дано немногим
Цитата:
Сообщение от koefficienty Посмотреть сообщение
а значит, как бы игрок не делал ставки он всегда в проигрышной ситуации
Опять же, это когда по правильной линии ставки делаются - да, на дистанции здесь выиграть невозможно
Цитата:
Сообщение от koefficienty Посмотреть сообщение
Чем больше разница между коэффициентами вашей любимой БК и остальными БК, тем вероятнее событие П1.
Лолище для какой целевой аудитории писан этот мусор?
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моя пиханина
Последний раз редактировалось SergioConceicao; Сегодня в 15:17.
SergioConceicao на форуме  
Старый Сегодня, 15:14
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 703
Благодарностей: 127
КП: 0.207
Re: Определение самого вероятного события.
а если игрок угадывает, то он тоже в проигрыше?
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alaves30 на форуме  
Старый Сегодня, 15:18
#4
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Аватар dragline
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 29.06.2008
Сообщений: 16,509
Благодарностей: 6,813
Записей в блоге: 1
КП: 0.266

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Определение самого вероятного события.
Цитата:
Сообщение от koefficienty Посмотреть сообщение
Чем больше разница между коэффициентами вашей любимой БК и остальными БК, тем вероятнее событие П1.
Не уловил связи

А если в моей любимой самые низкие кэфы? Аренда будет неподъёмной
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dragline на форуме  
Старый Сегодня, 15:19
#5
Профессионал
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,406
Благодарностей: 777
КП: 0.053

награды Волшебный горшочек 
Re: Определение самого вероятного события.
Цитата:
Сообщение от dragline Посмотреть сообщение
Аренда будет неподъёмной


добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от koefficienty Посмотреть сообщение
этот простой подход улучшит Ваши результаты на длинных дистанциях
ваши результаты улучшил? дайте статс поглядеть
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моя пиханина
Последний раз редактировалось SergioConceicao; Сегодня в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
SergioConceicao на форуме  
Старый Сегодня, 15:25
#6
Интересующийся
 
Возраст: 46
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 21
Поблагодарили: 3 раз
КП: 0.000
Автор темы Re: Определение самого вероятного события.
Цитата:
Сообщение от dragline Посмотреть сообщение
Не уловил связи

А если в моей любимой самые низкие кэфы? Аренда будет неподъёмной
Конечно, можно же идти и не в ту сторону, но если сформулировать совсем просто, то скажу так: остальные БК дают на исход П1 меньшие коэффициенты, а значит оценивают исход П1 вероятнее, чем ваша любимая БК.

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от alaves30 Посмотреть сообщение
а если игрок угадывает, то он тоже в проигрыше?
Да, потому что все время угадывать он не сможет.
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Последний раз редактировалось koefficienty; Сегодня в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
koefficienty на форуме  
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