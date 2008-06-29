Определение самого вероятного события.

У букмекера перед игроком всегда есть преимущество – его гарантированная маржа, а значит, как бы игрок не делал ставки он всегда в проигрышной ситуации. Но эту безнадежную ситуацию все же можно чуть-чуть улучшить. Нужно находить в своей любимой букмекерской конторе (БК) самые вероятные события с неплохими коэффициентами и по ним принимать решения. Как определить что событие П1 очень вероятно? Да простым сравнением его с коэффициентами в других БК. Например: в вашей любимой БК П1=2.82, а
в БК2 П1=2.55,
в БК3 П1=2.70,
в БК4 П1=2.77,
в БК5 П1=2.565.
в БК6 П1=2.60.
в БК7 П1=2.46.
в БК8 П1=2.70.
в БК9 П1=2.40.
и.т.д.
Чем больше разница между коэффициентами вашей любимой БК и остальными БК, тем вероятнее событие П1. Если десять аналитиков утверждают одно, а один другое, то вероятней всего десять будут правы, а один нет, конечно, это не 100% метод определения исхода, но все же, этот простой подход улучшит Ваши результаты на длинных дистанциях, главное не делать ставки большими частями, максимум 5% от депозита, но лучше 1-2% и рассматривать проигрыш как арендную плату за пользование рабочего места.
У букмекера перед игроком всегда есть преимущество – его гарантированная маржа
Маржа даёт преимущество буку там, где правильная линия. Разве мешает маржа выносить фон, бетсити и бет365, кучу прочих гамнобетов? И напротив, обыграть на дистанции пинуклю, где маржа относительно небольшая, дано немногим
Цитата:
Сообщение от koefficienty
а значит, как бы игрок не делал ставки он всегда в проигрышной ситуации
Опять же, это когда по правильной линии ставки делаются - да, на дистанции здесь выиграть невозможно
Цитата:
Сообщение от koefficienty
Чем больше разница между коэффициентами вашей любимой БК и остальными БК, тем вероятнее событие П1.
Лолище для какой целевой аудитории писан этот мусор?
А если в моей любимой самые низкие кэфы? Аренда будет неподъёмной
Конечно, можно же идти и не в ту сторону, но если сформулировать совсем просто, то скажу так: остальные БК дают на исход П1 меньшие коэффициенты, а значит оценивают исход П1 вероятнее, чем ваша любимая БК.