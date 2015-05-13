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Фармацевтический стартап Recursion Pharmaceuticals привлек $4 млн.

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Фармацевтический стартап Recursion Pharmaceuticals привлек $4 млн.





Стартап Recursion Pharmaceuticals, расположенный в Солт Лэйк (штате Юта, США) получил $4 миллиона кредитного финансирования для платформы по лечению различных генетических заболеваний.

Обеспечил долговое финансирование Square 1 Bank, который предоставляет кредиты для перспективных биотехнологических стартапов находящийся на ранней стадии.

Recursion Pharmaceuticals нацелен использовать кредитные средства для закупки нового оборудования в свои лаборатории и для частичных выплат инвесторам, которые не так давно закрыли раунд финансирования на $15.5 миллиона.

Стартап возглавил Джон Перейра, исполнительным директором вместе со своими коллегами Крисом Гибсон, Блэйком Боргесоном в 2013 году.
Recursion Pharmaceuticals использует передовые биологические технологии, вычисления и искусственный интеллект, для своей уникальной платформы по лечению редких генетических заболеваний (синдром Юнера Тана, сенсорная нейропатия, липодистрофия, ксеродерма и т.д.) и остальных заболеваний, даже включая замедление старения, воспалительные процессы, инфекционные и онкологические заболевания.

Также напомню, что стартап в общем сложности привлёк для своей платформы $ 24.33 миллиона, из которых $ 2 миллиона это премии от Национальных институтов здоровья

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 14:48. Причина: добавлено изображение
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Метки
венчурный фонд, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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