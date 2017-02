Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями. При поддержке

Имя: Филипп Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 29.12.2015 Сообщений: 995 Благодарностей: 304 КП: 0.299 Как канадец потерял 2,5 миллиона долларов на трейдинге и стал звездой Reddit как канадец потерял 2,5 миллиона долларов на трейдинге и стал звездой Reddit



Его называли смельчаком и сумасшедшим, а его историю — ложью, но это не помешало сотням людей следить за тем, как он превратил целое состояние в чистый ноль.







29 января 2017 года пользователь Reddit под ником Comeau объявил в трейдинговом разделе сайта, что планирует поставить свои последние 325 тысяч наследственных долларов на то, что акции Apple к началу февраля рухнут ниже всяких пределов. Акции в итоге остались в пределе нормы, а трейдер потерял все деньги и сорвался в прямом эфире. Трейдера тут же одни назвали сумасшедшим, другие — новым «Волком с Уолл-Стрит», а третьи заявили, что никаких денег у него изначально не было, и вся эта история — простая постановка.



Семейная трагедия как способ разбогатеть



В описании профиля Comeau сказано, что он родом из Канады, но проживает в США. Его история началась три с половиной года назад, когда, по его словам, от рака скончался любимый дядя Ричард. До дня смерти никто из семьи не знал, что дядя болел: он был скрытным человеком и не любил обсуждать личные заботы. Comeau и его семья видели дядю в лучшем случае два раза в год на семейных сборах, на которых дядя обычно держался в стороне, в тишине попивая бренди с газировкой.



Comeau был редким человеком, которому удавалось найти контакт с дядей. Пользователь Reddit предполагает, что его родственник стал скрытен после смерти жены. На семейные сборы дядю звали в основном потому, что он щедро делился вином домашнего приготовления — единственной страстью, которая осталась после смерти любимой жены, считает Comeau.



В день смерти дяди Comeau узнал, что родственник завещал ему 2,5 миллиона долларов.



Дядя никогда не был богачом и часто менял профессии: то строил карьеру водителя грузовика, то работал охранником или преподавателем, но всегда в итоге увольнялся. Когда он умер, родственники были шокированы тем, как такой человек сумел сохранить уйму денег. Comeau предположил, что дело в экономии: дядя долгие годы жил в маленьком доме, ездил на старой машине и носил одежду, которую, возможно, приобрел ещё в школьные годы.



Comeau заявил, что день смерти дяди полностью изменил его жизнь. Узнав о трагедии, пользователь Reddit позднее получил предсмертную записку родственника.



Фрэнк, когда я был ребёнком, мне говорили, что жизнь — это игра. Теперь, когда я вырос, я могу с уверенностью сказать, что жизнь — это действительно игра, только не очень весёлая. Р.



из письма предполагаемого дяди пользователя Reddit

Спустя несколько месяцев судебных дрязг и препирательств с родственниками, которые хотели оспорить завещание, Comeau стал богачом. Сначала он хотел положить половину средств на сберегательный счёт, но потом ему в голову пришла другая идея — игра на бирже.



Череда разочарований



Сначала трейдинг дался Comeau легко, и он сумел заработать около 30 тысяч долларов за неделю, сделав верную ставку на акции Apple. Однако именно эти мелкие победы позднее стали причиной гигантских растрат.



В 2014 году экономику подкосил нефтяной кризис. Сначала сбой дала крупнейшая американская нефтяная марка Western Texas Intermediate, а затем и европейская марка Brent. Эксперты предполагали, что цена за баррель европейской нефти не опустится ниже 80 долларов.



Цена опустилась до 60 долларов.



Далее случился кризис на Украине и санкции против России, которые дестабилизировали и без того сложное состояние нефтяной экономики. Из-за этих событий Comeau потерял около 500 тысяч долларов.



В начале 2015 года Трейдер отбил деньги, но спустя шесть месяцев проиграл уже миллион долларов. Следующим ударом стал Брексит — неожиданный исход референдума Великобритании о выходе из ЕС лишил Comeau ещё 100 тысяч долларов. А 8 ноября, когда мир охнул, увидев результаты выборов в США, пользователь Reddit проиграл 50 тысяч долларов, сделав ставку на победу Хиллари Клинтон.



К этому моменту люди вокруг Comeau стали замечать, что он проигрывает раз за разом. Он был уверен, что делал верные ставки, но каждый раз оказывался на стороне проигравших. Попутно тратам на бирже он проинвестировал в открытие фастфуд-кафе, но прогорел. Вложил деньги в покупку квартиры, но не сложилось и там. Между этим Comeau часами засиживался в казино, однажды за неделю проиграв в покер 30 тысяч долларов.



К январю 2017 года у Трейдера осталось 325 тысяч канадских долларов, и он должен был деньги различным банкам. В одном он занял 100 тысяч долларов под 8% в год, при этом задолженность на одной кредитной карте у Comeau составляла 51 тысячу долларов под 19%. Также было и несколько других задолженностей от 6% до 10% годовых.



Comeau был на грани отчаяния. Он знал, что если бросит играть на бирже, то сумеет погасить долги, но тогда от 2,5 миллионов долларов у него останется лишь головная боль и страдания на тему «Всё могло произойти иначе». Тогда Comeau решил, что ему нечего терять. В худшем случае он обанкротится, но если его план удастся, он вернёт потерянные деньги.



Возможно, это мой последний шанс в жизни стать кем-нибудь, сделать что-то грандиозное. У меня не будет другого шанса. Буду откровенен: я хочу назад мои 2,5 миллиона долларов. Они мои, и я хочу получить их обратно. Если вы не были на моём месте и не теряли всё, вы не знаете, как мучительно смотреть на 325 тысяч долларов и думать «Да, когда то этих денег было в семь раз больше».Comeau, пользователь Reddit



Ва-банк



Comeau решил, что раз его путь трейдера начался с акций Apple, ими он и закончит. Он устал проигрывать, стал слишком нервным и начал замечать у себя физические и психологические отклонения, поэтому пришло время заканчивать.



Трейдер посудил: он несомненный эксперт по части Apple. Может предсказать продажи нового iPhone, определить квартальную выручку и предвидеть, когда акции компании начнут падать. По мнению пользователя Reddit, показатели Apple за первый квартал 2017 года должны были быть провальными. Цены на iPhone упадут на 10-15% в лучшем случае. Цена на iPad упадёт ниже плинтуса, Apple Watch и iPod даже упоминать не стоит — другими словами, Apple обречена на экономическое фиаско с медленным падением в бездну банкротства.



Главную причину краха компании Comeau увидел в iPhone 7 — в нём нет ничего, что уже не добавили в iPhone 6s, что делает седьмую модель бессмысленной и не прибыльной. Apple запуталась в собственных моделях устройств, и теперь её ждёт тяжёлый период: падение акций на 15-20%, а возможно и на все 25%.



А Comeau заработает на этом.



Я не знаю, существует ли Бог. Не стану притворяться, что верю в Него (или в Неё), как многие делают в трудных ситуациях, но Господи, если ты существуешь: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста помоги мне. Мне никогда не везло в жизни, ты вечно ставил мне палки в колеса, но если поможешь мне сейчас, я всё прощу. Пусть акции упадут ниже 100 долларов, и всё — я богат. Я уверен, что квартальный отчет Apple будет ужасным. Не дай большим банкам снова поиметь меня.



Если я выиграю, то обещаю: выплачу все долги, положу половину денег под проценты годовых на надёжные акции, часть средств потрачу на дом и клёвые вещи, а остаток выделю на путешествия по миру и развлечения. Клянусь всем на этой планете, что я никогда, никогда, никогда не буду играть на бирже. Comeau, пользователь Reddit



Идея трейдера заключалась в следующем: он продал коллы (опцион на бирже, который даёт возможность купить акцию по фиксированной цене в течение определённого времени) другим трейдерам за 120 долларов. Они давали возможность их владельцу купить акции Apple по этой цене до 17 февраля. Но сам Comeau купил путы (возможность продать акцию по фиксированной цене в течение определённого времени) на акции по той же цене в 120 долларов, они ему обошлись в 1,68 доллара каждый и дали возможность до 17 февраля продать акции по этой фиксированной цене.



Если бы акции Apple упали до 110 долларов, то Comeau заработал бы на разнице — он продавал бы акции через эти путы по 120 долларов, покупая их с рынка по 110 долларов, и с каждой получил бы 10-1,68=8,32 доллара. Так вплоть до выручки в несколько миллионов, в зависимости от того, как сильно просядет цена за акцию.



Трейдер был уверен, что акции Apple рухнут, и пообещал закончить с трейдингом сразу, как вернёт деньги.



1 февраля 2017 года компания Apple отчиталась о показателях за первый квартал 2017 финансового года (с октября по декабрь 2016 года). Выручка составила больше 78 миллиардов долларов — исторический рекорд.



Comeau около часа ждал, что акции упадут, но в итоге проиграл 250 тысяч долларов. Это был конец. Сорвавшись от отчаяния в прямом эфире, пользователь Reddit позднее опубликовал сообщение, где поблагодарил всех читателей за поддержку и внимание. Он уточнил, что есть шанс, что акции Apple ещё упадут, но не проявил особой уверенности. Трейдер не уточнил, как планирует расплачиваться с кредитами, но пообещал провести новую трансляцию со ставками 9 февраля, так как у него осталось ещё около 25 тысяч долларов.





Реакция людей на историю



С появления Comeau на Reddit примерно в 2014 году он активно участвовал в обсуждениях ставок в разделе Wall Streets Bets, где собираются профессионалы и любители трейдинга. В какой-то момент он стал модератором раздела и начал набирать популярность.



Примерно с августа 2014 года Comeau завёл личный блог, где публиковал свою финансовую аналитику, рассказы и статьи. Также на сайте был раздел «Книги», но, по данным на февраль 2017 года, в этом разделе нет публикаций. В среднем к каждому материалу на сайте набиралось по 15 комментариев от различных пользователей, которые соглашались с аналитикой Comeau или критиковали её. Были также и комментаторы, в которые утверждали, что заработали с помощью советов Comeau.



В апреле 2016 года он дал интервью американскому трейдинговому сайту MarketWatch, где рассказал, что последние два года его жизни были ужасными. Он мало ел, плохо спал, у него начались проблемы с сердцем — и всё из-за провалов на бирже. Трейдер также рассказал, что из-за падений цен на нефть в 2014-2015 годах он потерял 150 тысяч долларов.



Неизвестно, почему в своей публикации на Reddit от 31 января 2017 года Comeau отметил, что потерял из-за нефтяного кризиса 500 тысяч долларов.



После того, как пользователь Reddit якобы проиграл 250 тысяч долларов на акциях Apple, в интернете стали появляться материалы, в которых утверждалось, что история Comeau — постановка, а сам он просто провокатор.



Основное доказательство, которое используют противники истории Comeau: во время прямого эфира он случайно показал на экране окно приложения для трейдинга, где можно было увидеть номер его профиля. Он начинается с буквы «D», что, по заявлению некоторых людей, означает «Демо-аккаунт» — то есть тот, который даёт право играть на бирже фиктивными деньгами. Подобная система обычно предназначена для неопытных пользователей, которым нужно время освоиться для реальных ставок.



От многих людей слышал, что буква „D“ на счёте с акциями Apple у этого идиота означает, что это „демонстрационный“ счёт. Он инсценирует торговлю

Comeau позднее объяснил, что в трансляции он действительно использовал бесплатный аккаунт с фиктивными деньгами, так как по закону он не имеет права демонстрировать в прямом эфире настоящий номер своего профиля. Однако он отметил, что в фиктивном аккаунте была точно такая же сумма, что и в настоящем.



Пользователи Reddit привели другое доказательство того, что Comeau — обманщик. Они нашли сходство текста его сообщения после потери денег с речью Хиллари Клинтон после поражения на выборах США.



Большое спасибо вам всем. Я тоже всех вас люблю. Вчера ночью я поздравил Тима Кука (главу компании Apple) и согласился сотрудничать с ним вместе от имени компании. Я надеюсь, что он будет успешным CEO для всех фанатов Apple. Это не то, что мы планировали, и за что так долго боролись, и мне жаль, что мы не выиграли этот трейд с теми ценностями и взглядами, которые разделяли. Но я чувствую гордость и благодарность за то потрясающее движение, которое мы построили вместе.

из текста сообщения Comeau на Reddit



Большое всем спасибо за то, что вы пришли. Я тоже всех вас люблю. Вчера ночью я поздравила Дональда Трампа и предложила сотрудничество от имени нашей страны. Я надеюсь, что он будет успешным президентом для всех американцев. Это не тот итог, которого мы хотели и ради которого так долго боролись, и мне жаль, что мы не выиграли эти выборы с теми ценностями и взглядами, которые считаем важными для нашей страны. Но я чувствую гордость и благодарность за эту потрясающую кампанию, которую мы построили вместе. из речи Хиллари Клинтон после победы Дональда Трампа на выборах США



5 февраля Comeau опубликовал на Reddit сообщение в разделе Karma Court. В этом отделе сайта принято обсуждать различные ситуации, когда один или несколько пользователей обвиняют других в нарушении правил и порядков сайта. Другими словами — это внутренний суд Reddit со своей конституцией.



В сообщении Comeau рассказал, что против него подал иск один из пользователей якобы за то, что его история про биржевые ставки — ложь, а также за то, что некоторые пользователи доверились его стратегии ставок на акции Apple и потеряли деньги.



Comeau утверждает, что ещё не успел даже подготовить защитное слово, а его уже признали виновным, и потребовал переноса дела для подготовки. В сообщении он снова уточнил, что в трансляции использовал фиктивный аккаунт, но только для того, чтобы не показывать номер настоящего.



По данным на 7 февраля 2017 года суд Reddit не ответил на заявление Comeau.



Сообщение Comeau, где он впервые объявил о своём намерении поставить деньги на падение акций Apple, на февраль 2017 года набрало более 500 комментариев и 10 тысяч оценок, 85% которых — положительные. Одни пользователи Reddit писали, что Comeau стоит обратиться к психологу, так как он страдает от игровой зависимости. Другие с уважением отнеслись к идее трейдера и пожелали удачи и выигрыша. Сторонники трейдера также благодарили его за щедрость, так как он обещал выслать каждому подписчику треда Wall Street Bets, который хоть раз писал в разделе, пачку кленового сиропа, если заработает на падениях акций больше миллиона долларов.





Якобы готовые к отправке подписчикам Reddit коробки с кленовым сиропом. Фото Comeau



Автор американского блога о игре на бирже после проигрыша Comeau в своей статье отмечал, что неважно, что он проиграл, ведь самое главное — иметь храбрость рискнуть. Автор другого блога опубликовал статью, где проанализировал проигрыш Comeau и назвал пять основных причин провала.



