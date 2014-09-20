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Bregal Sagemount и Equity Partners собрали порядка $1 миллиарда инвестиций каждый

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Форекс-блогер
 
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Bregal Sagemount и Equity Partners собрали порядка $1 миллиарда инвестиций каждый
На этой неделе закрылись новые фонды финансирования на сумме, превышающей 900 миллионов долларов!




Bregal Sagemount закрыл второй фонд частного акционерного капитала на 960 миллионах долларов США. Первоначальная цель фонда была 800 миллионов долларов США, но фонд даже перевыполнил свои планы, благодаря инвестициям от компаний, связанных с транспортными средствами, и товариществу с ограниченной ответственностью, включая пенсионные и страховые компании.

Фонд будет продолжит придерживаться стратегии обеспечения гибкого капитала и стратегическую помощь компаниям в секторах с высокими темпами роста в самых различных отраслях и операционных ситуациях.

Целевые сектора, в которые инвестируется данная компания, включают в себя программное обеспечение, цифровую инфраструктуру, здравоохранение, ИТ-услуги, бизнес и потребительские услуги и технологии.

Второй фонд, побивший рекорд первого чуть ли не в два раза - One Equity Partners собрал в свой уже шестой фонд порядка полутора миллиарда долларов США!

Инвесторами в данный фонд стали компании со всего мира: с Северной Америки, Европы, Азии, Австралии и Ближнего Востока, включающие в себя пенсионные фонды, финансовые институты, государственные инвестиционные фонды, консультанты и семейные офисы.

Фонд также получил инвестиции от нынешних и бывших команд управления портфелем активов компании, а также ряд частных учредителей акций и ветеранов Dealmakers, с которыми команда фирмы имеет давние отношения.

Фонд впервые поднялся за счет вешнего капитала за счет JP Morgan в 2015 году, использует "Трансформативное Комбинирование" - подход, ориентированный на размер бизнеса со стратегическим потенциалом в промышленных, медицинских и технологических секторах по всей Северной Америке и Европе.

Основанная в 2001 году, One Equity Partners имеет офисы в Нью-Йорке, Чикаго и Франкфурте.

Переведено специально для MMGP.ru
Переведено специально для MMGP.ru
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sunmistik вне форума  
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