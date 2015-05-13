Стартап Goat привлек $25 млн. для платформы по покупке/продаже кроссовок

Стартап Goat, расположенный в Калвер-Сити (штат Калифорния), привлёк $25 миллионов для своей платформы по покупке и продаже кроссовок.
Инвестиционный раунд возглавил Accel Partners (фонд специализируется на стартапах ранней стадии) в сотрудничестве с такими венчурными фондами как Matrix Partners, Upfront Venture и группой Webb Investment. Благодаря финансированию Райан Свини из фонда Accel Partners присоединится к совету директоров стартапа Goat
Goat – стартап, который собрал с момента своего основания $37,6 миллионов и использует привлечённые средства для ускорения роста компании, для расширения команды в Лос-Анджелесе и Калифорнии, а также для улучшения маркетинга и логистики.
Стартап Goat основал Эдди Лу (сейчас генеральный директор) и Сэн Суган (сейчас директор по развитию бизнеса) в 2015 году. Goat даёт возможность людям покупать и продавать брендовые кроссовки через мобильное приложение компании. Данная площадка позволяет людям приобрести редкие кроссовки, продать свои и заработать деньги. В Goat есть аутентификация, проверка на подлинность кроссовок и гарантия защиты пользователей. Данное приложение уже доступно для скачивания на iOS и Android совершенно бесплатно. На сегодняшний день приложение было скачано более 1.5 миллиона раз.
Также напомню, что стартап Goat летом 2016 года закрыл раунд А от венчурного фонда Matrix Partners на $ 5миллионов. Изначально в год основания Goat компания смогла привлечь $1.6 миллиона от местных бизнес-ангелов в посевном и предпосевном финансировании
Перевод специально для MMGP.RU