Fuze привлек $104 млн., это 'последний раунд' перед IPO
Стив Кокинос, основатель кембриджской компании Fuze подтвердил свои намерения по выходу на IPO, скорее всего в следующем году.
В ходе подготовки к этому рубежу, Fuze обеспечил новый виток финансирования в $104 млн., об этом компания объявила в среду. Раунд возглавила Wellington Management Company, инвестиционная фирма, имеющая в активах более $998 млрд., которая ранее инвестировала в такие именитые стартапы, как Pinterest, Airbnb, Magic Leap и Warby Parker. Предыдущий раунд финансирования с суммой $112 млн. компания провела около года назад. С новым раундом общий объем финансирования вырос до $304 млн.
"Мы задумывали этот раунд, как предвестник IPO" - говорит Кокинос, генеральный директор компании Fuze, ссылаясь на планы компании по публичному размещению акций в следующем году, хотя время в запасе у компании есть. Он считает важным завлечь крупных инвесторов перед IPO. Другими инвесторами в раунде были Greenspring Associates, Summit Partners, Bessemer Venture Partners и G20, последние трое из них уже инвестировали в стартап раньше.
Первоначально известная как ThinkingPhones, компания была переименована в прошлом году во Fuze, по названию облачного сервиса видео-конференц-связи, который компания поглотила в 2015 году. Fuze предлагает единый облачный сервис связи, который обеспечивает передачу голоса, видео и возможность обмена сообщениями, позволяя компаниям получить в одном сервисе замену сразу 5-7 разрозненным услугам. А это, в свою очередь, может помочь компаниям сэкономить до 50% на свои расходы по связи.
Новое финансирование будет использоваться для расширения международного присутствия компании и дальнейшего развития продуктов для сегмента корпоративных клиентов Fuze в борьбе против более крупных конкурентов, таких как Microsoft и Cisco. В компании работает 700 сотрудников и компания планирует продолжать нанимать сотрудников в отделы продаж, маркетинга, продукта и другие.
Директор компании не стал разглашать ее текущую оценку, только сказав, что она выше, чем после предыдущего раунда. Анализ Pitchbook в прошлом году отметил оценку Fuze в $722.74 млн. Forbes в прошлом году назвал Fuze одним из следующих единорогов.
До этого раунда Fuze увеличил объем продаж на 90% и завлек в прошлом году 449 новых клиентов, в том числе The National Geographic Society и The Rockport Group — теперь у компании в общем более 1500 клиентов. Хотя Кокинос отказался озвучить доход компании за прошлый год, тем не менее, он сказал, что топ-10 сделок компании принесли ей в общей сложности $71 млн.
Чтобы поддержать свой международный рост, Fuze открыла новый офис в Сиднее и три центра обработки данных в Гонконге, Сингапуре и Сиднее.
Стартап также расширил свое присутствие в Европе, открыв новые офисы в Мюнхене, Цюрихе и Мадриде и дополнительные офисы в Великобритании, Нидерландах, Дании, Португалии и Франции. Кроме того, помимо Кембриджа, компания имеет офисы в Оттаве, Чикаго, Пало-Альто, Нью-Йорке и Сиэтле.